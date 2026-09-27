باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تجهیزات ضروری خودرو برای سفر پاییزی + فیلم

وجود برخی از تجهیزات در خودرو در فصل‌های پاییز و زمستان الزامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهتر است پیش از آغاز سفرهای پاییزی و زمستانی، از آماده بودن تجهیزات ضروری خودرو مطمئن شویم تا در شرایط پیش‌بینی‌نشده، ایمن‌تر و آماده‌تر باشیم.

مطالب مرتبط
تجهیزات ضروری خودرو برای سفر پاییزی + فیلم
young journalists club

تصادف و سقوط ۲ قطار از روی پلی در «مونیخ» + فیلم

تجهیزات ضروری خودرو برای سفر پاییزی + فیلم
young journalists club

سهم ۴۱ درصدی عابران پیاده در تلفات رانندگی تهران + فیلم

تجهیزات ضروری خودرو برای سفر پاییزی + فیلم
young journalists club

۳۵ کشته در تصادف دو اتوبوس در سوریه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اعتراف مقام ارشد آمریکایی؛ آمریکا در ضعیف‌ترین وضعیت نظامی است! + فیلم
۶۳۴

اعتراف مقام ارشد آمریکایی؛ آمریکا در ضعیف‌ترین وضعیت نظامی است! + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
تلاش آمریکا و اسرائیل برای مسلح کردن گروه‌های تجزیه طلب + فیلم
۵۰۵

تلاش آمریکا و اسرائیل برای مسلح کردن گروه‌های تجزیه طلب + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
روایتی از تلاش برای تامین زندگی بهتر تا کابوس فرار از زندان + فیلم
۴۹۴

روایتی از تلاش برای تامین زندگی بهتر تا کابوس فرار از زندان + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
ماجرای سکه‌ای که جان یک نفر را در جنگ نجات داد + فیلم
۴۹۳

ماجرای سکه‌ای که جان یک نفر را در جنگ نجات داد + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
زهپاد آمریکایی که توسط نیروی دریایی سپاه شکار شد چه ویژگی‌هایی دارد؟ + فیلم
۴۷۲

زهپاد آمریکایی که توسط نیروی دریایی سپاه شکار شد چه ویژگی‌هایی دارد؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha