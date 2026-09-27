تجهیزات ضروری خودرو برای سفر پاییزی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0628\u0647\u062a\u0631 \u0627\u0633\u062a \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0641\u0631\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u06cc \u0648 \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u0636\u0631\u0648\u0631\u06cc \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0645\u0637\u0645\u0626\u0646 \u0634\u0648\u06cc\u0645 \u062a\u0627 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u200c\u0646\u0634\u062f\u0647\u060c \u0627\u06cc\u0645\u0646\u200c\u062a\u0631 \u0648 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647\u200c\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u0645.\n