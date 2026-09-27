باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس، در آیین افتتاح این طرحها با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس، طرحهای متعددی در حوزه محرومیتزدایی و ایجاد اشتغال در نقاط مختلف استان فارس توسط بسیج سازندگی اجرا و افتتاح شده است.
او، آبرسانی به روستاها را یکی از محورهای مهم این اقدامات عنوان کرد و گفت: امروز عملیات آبرسانی به ۱۰ روستای شهرستان خفر به بهرهبرداری میرسد و با احتساب این طرحها، تاکنون ۴۱۳ روستای استان از پروژههای آبرسانی بهرهمند شدهاند.
فرمانده سپاه فجر فارس افزود: در شهرستان خفر نیز ۱۷۸ کارگاه اشتغالزایی و ۱۴۴ پروژه محرومیتزدایی با اعتباری بیش از ۹۹ میلیارد تومان از سوی بسیج سازندگی استان و شهرستان اجرا شده است.
آموزش و اشتغال بیش از ۶۰۰ نفر در کارگاه خیاطی خفر
بوعلی در جریان بازدید از یکی از کارگاههای خیاطی شهرستان خفر، این مجموعه را از کارگاههای نمونه استان فارس دانست و گفت: تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر در این کارگاه آموزش دیده و مهارتهای لازم را کسب کردهاند و بخشی از این افراد اکنون در کارگاههای خانگی و متمرکز مشغول به فعالیت هستند.
او با اشاره به توسعه تجهیزات این مجموعه بیان کرد: تعداد چرخهای خیاطی کارگاه به ۵۰ دستگاه رسیده و اخیراً نیز ۲۲ دستگاه چرخ خیاطی جدید در اختیار این مجموعه قرار گرفته است.
فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: فعالیت این کارگاه تنها به یک نقطه محدود نیست و خدمات آن در سطح شهرستان و استان ارائه میشود. ایجاد فرصتهای درآمدی و شغلی برای خانوادهها میتواند زمینه توانمندسازی آنان، بهبود معیشت و رونق اقتصادی شهرستان را فراهم کند.
بوعلی همچنین از همراهی مردم و مسئولان شهرستان خفر قدردانی کرد و گفت: مردم در تمام صحنهها، حتی در دوران جنگ، در کنار رزمندگان حضور داشته و از آنان پشتیبانی کردهاند و مردم استان فارس نیز در حمایت از رزمندگان حضوری کمنظیر داشتهاند.
او با تأکید بر تداوم خدمترسانی در شرایط جنگی تصریح کرد: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگی نباید به معنای متوقف شدن خدماترسانی به مردم باشد و طرحهای عمرانی و پروژههای خدمترسانی باید همچنان دنبال و اجرا شوند.
شرایط جنگی نیازمند تصمیمگیری متناسب با وضعیت کشور است
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز در این مراسم با اشاره به شرایط کشور گفت: ایران در وضعیت جنگی قرار دارد و تصمیمگیری و برنامهریزیها باید با توجه به شرایط روز انجام شود.
او با یادآوری تجربه هشت سال دفاع مقدس افزود: کشور امروز نیز با نوع دیگری از جنگ مواجه است و همانگونه که نیروهای مسلح باید برای دفاع از کشور آمادگی داشته باشند، روند خدمترسانی به مردم نیز نباید متوقف شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مردم ایران در شرایط دشوار اقتصادی همچنان در صحنه حضور دارند و در برابر فشارها و دشمن عقبنشینی نکردهاند؛ بنابراین مسئولان نیز باید با درک صحیح شرایط، تصمیمهایی متناسب با وضعیت موجود اتخاذ کنند.
تأکید بر افزایش توان بازدارندگی کشور
رضاییکوچی با اشاره به تغییر معادلات بینالمللی گفت: تحولات اخیر موجب شد شناخت دقیقتری از دوستان و دشمنان کشور به دست آید و تصمیمگیریها نیز باید بر مبنای همین شناخت انجام شود.
او افزود: مذاکره با طرفی که دشمنی خود را نشان داده و از مذاکره برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند، نیازمند محاسبه و بررسی دقیق است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مناسبات جهانی بیش از گذشته بر مبنای قدرت شکل گرفته است، گفت: در شرایطی که کشورها ضعیف باشند، دیگران توجهی به منافع آنها نخواهند داشت؛ از این رو ایران باید توان بازدارندگی خود را افزایش داده و به تجهیزات و امکانات روز مجهز شود.
او همچنین با اشاره به آنچه جنگ ترکیبی علیه ایران عنوان کرد، اظهار کرد: فشارهای مختلف از جمله تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای دریایی و هوایی علیه کشور اعمال شده، اما ایران تاکنون این مرحله را پشت سر گذاشته است.
رضاییکوچی ادامه داد: مردم مهمترین پشتوانه کشور هستند، اما برای دفاع از کشور و تأمین امنیت، برخورداری از تجهیزات و امکانات روز نیز ضروری است و باید توان بازدارندگی افزایش یابد.
او گفت: در مجلس نیز بر این باورم که کشور به مرحلهای رسیده است که باید درباره افزایش سطح بازدارندگی تصمیمهای جدی اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان از اقدامات سپاه فجر و مسئولان اجرایی استان در اجرای طرحهای محرومیتزدایی خفر قدردانی کرد و گفت: افتتاح این پروژهها در شرایط جنگی نشان میدهد که کشور باید در کنار حفظ آمادگی دفاعی، روند خدمترسانی به مردم و اجرای طرحهای عمرانی را نیز ادامه دهد.
اجرای طرحهای آبرسانی به ۴۱۳ روستای فارس
سرهنگ علیاکبر طحان، مسئول بسیج سازندگی سپاه فجر فارس، نیز در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: حضور مردم در کنار نیروهای نظامی در دوران دفاع مقدس، محاسبات دشمن را تغییر داد و امروز نیز مشارکت مردم در عرصه سازندگی میتواند اجرای طرحهای محرومیتزدایی را سرعت ببخشد.
او با اشاره به طرحهای آبرسانی روستایی در استان فارس گفت: بر اساس قرارداد نخست طرح امام حسن مجتبی(ع)، مقرر شده بود طی سه سال به ۳۷۲ روستای استان آبرسانی شود، اما با مشارکت گروههای جهادی و همراهی مردم، این تعداد به ۴۱۳ روستا افزایش پیدا کرد.
طحان افزود: امروز نیز ۱۰ روستای شهرستان خفر در قالب همین طرحها از خدمات آبرسانی بهرهمند میشوند.
رفع تنش آبی ۴۱۲ روستای دیگر فارس در دستور کار
مسئول بسیج سازندگی سپاه فجر فارس از اجرای قرارداد دوم طرح امام حسن مجتبی(ع) خبر داد و گفت: در این مرحله، رفع تنش آبی ۴۱۲ روستای دیگر استان فارس در برنامه قرار گرفته که تاکنون عملیات رفع تنش آبی ۳۵ روستا به پایان رسیده است.
او، همکاری میان دستگاههای دولتی، گروههای جهادی و مردم را در اجرای این طرحها مؤثر دانست و افزود: امیدواریم با ادامه این همکاریها و حمایت دولت، طی یک تا دو سال آینده بخش قابل توجهی از این پروژهها به نتیجه برسد.
طحان در ادامه از اجرای ۳۴۷ پروژه در حوزه آبخیزداری و حمایت از بخش کشاورزی خبر داد و گفت: لایروبی قنوات، ساخت کانالهای سیمانی از مظهر قنات تا مزارع و احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی از جمله اقدامات انجامشده در این بخش است.
او همچنین درباره مدیریت روانآبها و مقابله با خسارتهای ناشی از سیلاب اظهار کرد: برای کنترل روانآبها و جلوگیری از آسیب سیلاب به روستاها، ۲۱ سد سنگین در بالادست روستاها و مسیر مسیلها احداث شده است. این طرحها در چارچوب برنامههای آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شدهاند.
ساخت یک هزار و ۸۵۰ واحد مسکن برای محرومان
مسئول بسیج سازندگی سپاه فجر فارس با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن محرومان گفت: با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن و گروههای جهادی، یک هزار و ۸۵۰ واحد مسکونی برای خانوادههای محروم احداث و به افراد هدف واگذار شده است.
طحان همچنین از آسفالت یک میلیون و ۵۷۰ هزار مترمربع از مسیرهای ارتباطی طی یک سال گذشته خبر داد و افزود: راههای بین مزارع، راههای روستایی و مسیرهای دسترسی به گلزارهای شهدا با مشارکت دهیاران، بخشداران، فرمانداران، مردم و سپاه آسفالت شده است.
او تأکید کرد: تجربه اجرای این طرحها نشان داده است هر زمان مردم، دولت و نیروهای جهادی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، ظرفیت اجرای پروژهها از برنامههای اولیه فراتر رفته است.
اجرای ۲۴ پروژه آبرسانی در شهرستان خفر
سرهنگ هاشم، فرمانده سپاه شهرستان خفر، نیز با تشریح اقدامات انجامشده در این شهرستان گفت: در قالب طرحهای محرومیتزدایی، ۲۴ پروژه آبرسانی، هشت طرح آبخیزداری و سه پروژه راهسازی در خفر اجرا شده است.
او، اعتبار هزینهشده برای پروژههای آبرسانی را بیش از ۲۷ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: احداث مخازن، اصلاح شبکه آبرسانی روستاها، خرید و نصب آبشیرینکن، حفر و تجهیز چاه، برقرسانی و اجرای عملیات لولهگذاری از جمله اقدامات انجامشده در این بخش است.
فرمانده سپاه شهرستان خفر افزود: طرحهای آبخیزداری نیز با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان به بهرهبرداری رسیدهاند که احداث بندهای سنگملاتی، اجرای کانالهای کشاورزی و احیا و مرمت قنوات در مناطق و روستاهای مختلف شهرستان را شامل میشود.
۱۷۸ طرح اشتغالزایی در خفر اجرا شد
او با اشاره به پروژههای حوزه مسکن محرومان و راهسازی اظهار کرد: ۱۰۹ طرح مسکن محرومان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان اجرا شده و برای پروژههای راهسازی نیز ۲۳ میلیارد تومان هزینه شده است.
فرمانده سپاه شهرستان خفر همچنین از اجرای ۱۷۸ طرح اشتغالزایی در این شهرستان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها بیش از ۲۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده که افتتاح یک کارگاه بزرگ خیاطی از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه است.
هاشم از توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند نیز خبر داد و افزود: اجرای مجموعه این اقدامات با مشارکت بسیجیان، گروههای جهادی و مسئولان انجام شده است.
او در پایان با اشاره به ظرفیتهای شهرستان خفر خواستار توجه بیشتر مسئولان استانی به این شهرستان شد و گفت: خفر ظرفیتهای قابل توجهی دارد، اما همچنان با برخی خلأها و محرومیتها مواجه است و امیدواریم با نگاه ویژه مسئولان، در آینده شاهد اتفاقات بهتری برای مردم این شهرستان باشیم.