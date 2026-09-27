مدیر توزیع برق شهرستان سروآباد از کشف و ضبط ۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک مزرعه پرورش ماهی و دو باب منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز با شناسایی محل‌های مشکوک و انجام اقدامات لازم، ۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک مزرعه پرورش ماهی و دو باب منزل مسکونی در شهرستان سروآباد کشف و ضبط شد.

وی با تاکید بر ضرورت برخورد با استفاده غیرمجاز از انرژی برق، خاطرنشان کرد: استفاده از برق شبکه برای استخراج غیرمجاز رمزارز، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

احمدی در ادامه با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۲۱ حوادث برق، ۱۱۰ پلیس یا سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.

وی در پایان تأکید کرد: همکاری و مشارکت مردم در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از شبکه برق، جلوگیری از هدررفت انرژی و تأمین پایدار برق مشترکان داشته باشد

منبع روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق