باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در عملیات‌های متعددی موفق به کشف محموله‌های قاچاق و دستگیری سارقان حرفه‌ای در شهرستان‌های استان شدند.

کشف بیش از ۴ تن آرد و کود شیمیایی بدون مجوز در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف ۴۲ کیسه کود شیمیایی و ۳۹ کیسه آرد بدون مجوز حمل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد، بیان کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر حمل و توزیع خارج از شبکه کود شیمیایی و آرد توسط شخصی با یک دستگاه کامیون خاور، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی با هماهنگی مرجع قضایی، خودرو مذکور را شناسایی و متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، ۴۲ کیسه کود شیمیایی و ۳۹ کیسه آرد بدون مجوز حمل به وزن ۴ تن و ۵۰ کیلوگرم به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف محموله سیگار قاچاق در لامرد

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از توقیف سیگار‌های بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: مأموران این فرماندهی هنگام پایش و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند.

او با بیان اینکه راننده خودرو بدون توجه به فرمان ایست پلیس اقدام به فرار کرد، افزود: مأموران پس از طی مسافتی تعقیب و مراقبت، موفق شدند خودرو را در وضعیت کنترل‌شده متوقف کنند.

سرهنگ امجدیان تصریح کرد: در بازرسی از خودرو، ۳۴۰ هزار نخ سیگار بدون مجوز به ارزش بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد با تأکید بر برخورد قاطع با این دسته از جرائم، اضافه کرد: پلیس با قاطعیت و با بهره‌گیری از تمام توان عملیاتی خود، با هرگونه اقدام برای اخلال در نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.

دستگیری اعضای باند سارقان حرفه‌ای منزل در شیراز

رئیس پلیس آگاهی فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند ۴ نفره سارقان حرفه‌ای منزل در شیراز خبر داد.

سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی فارس گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سریالی منزل در شیراز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران با تلاش‌های شبانه روزی، انجام یکسری اقدامات پلیسی، فنی و تخصصی تعداد ۴ نفر متهم به سرقت را در شهر شیراز و یکی دیگر از استان‌های کشور شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیات‌های جداگانه‌ای هر ۴ نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ حافظی، با اشاره به اینکه در تحقیقات فنی و به عمل آمده از این باند ۴ نفره سارق حرفه‌ای منزل تا کنون تعداد ۲۱ فقره سرقت منزل کشف شده است، افزود: بنابر اظهار نظر مالباختگان ارزش اموال سرقتی بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس تصریح کرد: مقادیری اموال مسروقه شامل ساعت، وجه نقد به صورت ارز، طلاجات، گوشی تلفن همراه از این باند حرفه‌ای کشف و تحویل مالباختگان شده است.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه متهمان پس از تکمیل شدن پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند، گفت: تعداد ۳ دستگاه خودرو سواری که سارقان با تغییر در اصالت پلاک آن‌ها در سرقت‌ها استفاده می‌کردند، هم در این عملیات توقیف شد.

کشف موتور سیکلت قاچاق ۴ میلیارد ریالی در زرین دشت

فرمانده انتظامی زرین دشت از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ رحمت اله ارجمندی فرمانده انتظامی زرین دشت، گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز در سطح شهرستان بلافاصله پیگیری‌های پلیس در این رابطه آغاز شد.

او افزود: در همین رابطه ماموران انتظامی با اقدامات فنی، موفق شدند مخفیگاه این موتورسیکلت سنگین غیرمجاز را شناسایی کنند و با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

سرهنگ ارجمندی با بیان اینکه در بازرسی از محل، یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش امول مکشوفه را ۴ میلیارد برآورد کردند.

فرمانده انتظامی زرین دشت با اشاره به جدیت پلیس در برخورد با قانون گریزان و مخلان امنیت و آرامش مردم، یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه و یا خرابکارانه، از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ آن را اطلاع رسانی کنند.

کشف کالا‌های قاچاق در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از توقیف و کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فراشبند هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی طی ۲ عملیات مجزا ۲ خودرو‌ها سواری پژو پارس را توقیف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای قاچاق و بدون مجوز شامل ۱۵۰ دستگاه وای فای، ۸۰ عدد تب سنج و مقادیری کالای بدون مجوز دیگر را کشف کردند.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: رانندگان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس فارس