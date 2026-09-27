باشگاه خبرنگاران جوان - Remus ۶۰۰ یک زهپاد خودران با قابلیت فعالیت تا عمق ۶۰۰ متر است که میتواند با استفاده از سونار و حسگرهای مختلف، از محیط زیر آب داده جمعآوری و اهداف و مینهای دریایی را شناسایی و طبقهبندی کند. این سامانه پیشتر نیز در عملیاتهای مینروبی نیروی دریایی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
اهمیت توقیف این سامانه تنها به خود زهپاد محدود نمیشود؛ دادههای ثبتشده درباره مسیر حرکت، الگوی جستوجو، اطلاعات سوناری و تنظیمات ناوبری میتواند اطلاعاتی درباره شیوه فعالیت سامانههای بدونسرنشین زیرسطحی آمریکا در منطقه ارائه کند.