از خانواده شهدای جنگ رمضان ، در همایش بصیرتی «جهاد تبیین» با محوریت یادواره قائد شهید و شهدای جنگ تحمیلی تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -همایش بصیرتی «جهاد تبیین» با محوریت یادواره قائد شهید و شهدای جنگ تحمیلی، در سالن همایش امامزاده شاه سید علی علیه‌السلام و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری، مرتضی حیدری و سیدجواد هاشمی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در این همایش طی سخنانی اظهار کرد: ملت ایران در برابر جنایت‌های اردوگاه استکبار جهانی کوتاه نخواهد آمد.

وی افزود: ایستادگی در برابر تجاوز و جنایت دشمن، برگرفته از ایمان، بصیرت و روحیه مقاومت ملت ایران است و این مسیر تا تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت.

مرتضی حیدری نیز در این مراسم با بیان اینکه دفاع مقدس تنها یک حادثه تاریخی نیست، گفت: دفاع مقدس یک مکتب و سرمایه ملی به شمار می‌رود که جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف، از جمله عرصه دفاع و مقاومت، از آموزه‌ها و دستاوردهای آن بهره می‌گیرد.

سیدجواد هاشمی نیز حضور آگاهانه مردم در صحنه و ایستادگی آنان در شرایط گوناگون را از شاخص‌ترین مؤلفه‌های قدرت و اقتدار ملت ایران دانست. وی خاطرنشان کرد: این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید با تبیین درست مسائل، تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام ملی، بیش از پیش حفظ و تقویت شود.