باشگاه خبرنگاران جوان - رامین کاشفآذر، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای ایجاد اختلال در صنعت حملونقل هوایی کشور طی هفته گذشته، بر تداوم فعالیتهای عملیاتی و خدمترسانی به مسافران در این فرودگاه تأکید کرد.
کاشفآذر اظهار کرد: «فرودگاه امام خمینی (ره) بهعنوان مهمترین فرودگاه بینالمللی کشور، با وجود برخی شایعات و فشارهای خارجی، همچنان فعال است و خدمترسانی به مسافران طبق برنامه در حال انجام است.»
وی با اشاره به وضعیت عملیاتی فرودگاه امام خمینی (ره) افزود: «در حال حاضر بیش از ۳۰ مقصد بینالمللی از این فرودگاه تحت پوشش پروازی قرار دارد و تنها در روز جاری، بیش از ۶۰ سورتی پرواز انجام شده است که نشاندهنده تداوم فعالیتهای عملیاتی و ارائه خدمات به مسافران است.»
مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) همچنین از مسافران خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها و هرگونه تغییر در برنامههای پروازی، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اطلاعات مورد نیاز خود را صرفاً از مراجع رسمی دریافت کنند.
کاشفآذر خاطرنشان کرد: «مسافران میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازها و تغییرات احتمالی در برنامه پروازی، از طریق وبسایت رسمی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و مرکز تماس فرودگاه پیگیری کنند.»
وی در پایان تأکید کرد: «تداوم خدمترسانی به مسافران و حفظ کیفیت خدمات در فرودگاه امام خمینی (ره) در اولویت قرار دارد و فعالیتهای عملیاتی این فرودگاه با هدف ارائه خدمات مطلوب به مسافران ادامه خواهد داشت.»
منبع: دفتر ارتباطات، اطلاعرسانی و امور بینالملل شهر فرودگاهی