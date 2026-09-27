باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مسعود ده‌نمکی، نویسنده و کارگردان در پاسخ به این سوال که امروز مهمترین ناگفته دفاع مقدس که هنوز سینمای ایران به آن نزدیک نشده، چیست و چرا؟ گفت: هرچه به جنگ دفاع مقدس عمیق‌تر می‌شویم، به نکات جدیدتری می‌رسیم. باید درباره آن کنکاش کرد و هنوز ناگفته‌های زیادی درباره جنگ وجود دارد. برای رزمندگان دفاع مقدس عناوین مختلفی وجود داشته، که لازم است پژوهش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام شود.

ده‌نمکی ادامه داد: آنقدر بستر روایت و بهانه وجود دارد، که می‌توان راجع به آن فیلم و سریال ساخت. هنوز از زاویه آزادگان، جانبازان اعصاب و روان و حتی خانواده‌هایشان جنگ روایت نشده است.

کارگردان فیلم «اخراجی‌ها» درباره ساخت فیلم و سریال دفاع مقدسی با فیلمنامه‌های اقتباسی توضیح داد: قطعاً می‌توان به سراغ فیلمنامه‌های اقتباسی رفت. اما تفاوت ادبیات شفاهی با سینما و سریال‌سازی در این است که صنعت سینما و سریال‌سازی گران است. در حالی که هزینه نگارش یک کتاب و چاپ آن یک هزارم هزینه ساخت یک فیلم یا سریال است. به همین دلیل، امکان سرمایه‌گذاری همزمان بر تمام ایده‌ها و متون موجود نیست. کمااینکه هنوز در ادبیات شفاهی هم زوایای جنگ به طور کامل بیان نشده است.

وی با بیان اینکه صنعت سینما، صنعت گران است و بخش خصوصی نمی‌تواند وارد آن شود، افزود: اولویت‌های بخش دولتی هم به گونه‌ای نیست که به تمام ژانر‌های دفاع مقدس بپردازد.

ده‌نمکی خاطرنشان کرد: فیلم «اخراجی‌ها» زاویه‌ای جدید برای ورود به جنگ بود، که درباره آن صحبت نشده بود و با مقاومت بسیاری مواجه شد. اما بعد از این فیلم، ده‌ها کتاب با خاطرات مشابه نوشته شد. در واقع، ساخت «اخراجی‌ها» گونه‌ای جدید از ژانر دفاع مقدس را پدید آورد. با وجود اینکه ۲۰ سال از پخش فیلم گذشته، هنوز بخش‌هایی از آن در فضای مجازی به اشتراک گذاشته و صحنه‌هایی از آن با واقعیت امروز جنگ تطبیق داده می‌شود.