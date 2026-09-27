باشگاه خبرنگاران جوان - نهمین رویداد ملی «ایران جان» طی روزهای ۷ تا ۱۳ شهریورماه با شعار «خط خوش تاریخ، قلعه ایستادگی» در استان قزوین برگزار شد.
مرکز تحقیقات صداوسیما در پیمایشی تلفنی که با عنوان اثرسنجی رویداد ملی «ایران جان، قزوین ایران» (پیشآزمون و پسآزمون) در دو بازه زمانی ۳ و ۴ و همچنین ۱۴ و ۱۵ شهریور از میان افراد ۱۵ سال و بالاتر که ساکن تهران و ۲۹ استان کشورند، انجام داده، اعلام کرده است که میزان بیننده این رویداد در تلویزیون ۵۶ درصد، میزان شنونده آن در رادیو ۱۵.۵ درصد و میزان مخاطب این رویداد در فضای مجازی ۳۴.۲ درصد بوده است و روی هم رفته ۵۹.۸ درصد پاسخگویان ازطریق رادیو، تلویزیون و یا فضای مجازی این رویداد را دنبال کردهاند.
همچنین ۸۵.۶ درصد از مخاطبان در حد «زیاد» یا «خیلی زیاد» از این رویداد رضایت داشتهاند.
بدین ترتیب، «میزان شناخت از استان قزوین»، از ۳۱.۶ درصد در پیشآزمون به ۴۴.۸ درصد در پسآزمون رسیده و ۱۳.۲ درصد رشد را نشان میدهد.
«میزان شناخت مخاطبان از ظرفیتها و توانمندیهای استان» از ۴۴.۲ درصد در مرحله پیشآزمون به ۵۶.۸ درصد در مرحله پسآزمون رسیده و مبین رشد ۱۲.۶ درصدی است.
«میزان آشنایی با شخصیتهای برجسته استان» از ۱۲.۹ درصد در مرحله پیشآزمون به ۳۹.۴ درصد در مرحله پسآزمون رسیده و رشد ۲۶.۵ درصدی را نشان میدهد.
«آگاهی از نقش استان در فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس» از ۶۰.۹ درصد در پیشآزمون به ۷۱.۴ درصد در پسآزمون رسیده و «آشنایی با اماکن گردشگری استان» نیز از ۱۳.۱ به ۱۹.۱ درصد ارتقا یافته است و نشاندهنده بهبود آشنایی بینندگان با امکان گردشگری، علمی و فرهنگی این استان است.
منبع: روابطعمومی رسانه ملی