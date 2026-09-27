هزاران نفر از مردم لبنان امروز در حومه جنوبی بیروت یاد سید حسن نصرالله را گرامی داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شهروندان لبنانی امروز (یکشنبه) در نزدیکی مقبره سید حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب‌الله که دو سال پیش در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسید، در حومه جنوبی بیروت تجمع کردند.

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که هزاران نفر از مردم برای گرامیداشت او، پرچم‌های حزب‌الله و تصاویر این رهبر فقید را در دست گرفته و به اهتزاز درآورده‌اند.

این مراسم در منطقه‌ای برگزار شد که پایگاه اصلی حزب‌الله به حساب می‌آید و در جریان جنگ‌های سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ بار‌ها هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

این حملات خانه‌ها و زیرساخت‌های لبنان را ویران کرده و شمار زیادی از غیرنظامیان لبنانی را مجبور به ترک محل زندگی خود کرده است.

در این میان، یکی از شهروندان لبنانی که در مراسم شرکت کرده به نام «علی ناصر» ۳۰ ساله می‌گوید: «امروز روزی تاریخی است. هر سال این روز را گرامی می‌داریم تا بار دیگر به نصرالله متعهد شویم که در مسیر او قدم برمی‌داریم. رهبر پیشین راه را برای ما روشن کرد و ان‌شاءالله به مسیرمان ادامه خواهیم داد. این جمعیت نشان‌دهنده ادامه راه ما و وفاداری ما به این عهد است».

یک شهروند دیگر به نام «ابراهیم حجازی» ۵۶ ساله می‌گوید: «این برای ما مراسمی مقدس است. ما فرد عزیزی را از دست دادیم، اما خدا را شکر، شیخ نعیم و دیگران اینجا هستند. ما این مسیر را ادامه می‌دهیم. حتی اگر همه ما شهید شویم، به این مسیر ادامه خواهیم داد».

سید حسن نصرالله که بیش از سه دهه رهبری حزب‌الله را بر عهده داشت، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ (ششم مهر ۱۴۰۳) در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در جریان این حمله شش ساختمان مسکونی در ضاحیه به‌طور کامل ویران و ۹۱ نفر زخمی شدند. چند فرمانده ارشد حزب‌الله نیز در این حمله به شهادت رسیدند.

منبع: روزنامه الاهرام