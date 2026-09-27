باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - دویستوسیونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز با حضور اعضای شورا برگزار شد و در جریان بررسی دستورکارهای این نشست، سه مصوبه به تصویب رسید و درباره دو دستور دیگر نیز تصمیمگیری شد.
در این جلسه، موضوعات مربوط به تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری شیراز، تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ شورای اسلامی شهر شیراز و نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر مورد بررسی قرار گرفت.
تصویب تفریغ بودجه شهرداری شیراز
نخستین دستور جلسه به نامه شهرداری شیراز درباره تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ اختصاص داشت که پس از بررسی در کمیسیون تلفیق و برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در صحن علنی مطرح و به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه شورا، تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری شیراز با مبلغ ۷۳۰ هزار و ۵۶ میلیارد و ۴۲۹ میلیون و ۱۰ هزار ریال در بخش عملکرد هزینهای و ۷۳۸ هزار و ۱۵۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون و ۶۳۳ هزار ریال در بخش عملکرد درآمدی، مطابق دفترچه پیوست و ممهور به مهر شورا، تصویب شد.
این مصوبه مستند به ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، با اصلاحات سال ۱۴۰۳، به تصویب اعضای شورا رسید.
تصویب تفریغ بودجه شورای شهر شیراز
دومین دستور کار جلسه به طرح کمیسیون تلفیق شورا درباره تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ شورای اسلامی شهر شیراز اختصاص داشت.
بر اساس مصوبه شورا، گزارش عملکرد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ شورای اسلامی شهر شیراز با رقم بودجه ۱۵۱ میلیارد ریال بررسی و تصویب شد. بر اساس این گزارش، هزینهکرد قطعی شورا ۹۰ میلیارد و ۴۰ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۲۳۰ ریال اعلام شده و در مجموع ۶۰ میلیارد و ۵۹۹ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۷۷۰ ریال نسبت به بودجه مصوب کاهش هزینه ثبت شده است.
گزارش مذکور نیز پس از بررسی در صحن شورا و بر اساس ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به تصویب رسید.
نامگذاری مجموعهای از معابر و اماکن شیراز به نام شهدا و چهرههای فرهنگی
سومین دستور کار جلسه به طرح کمیته نامگذاری شورا درباره نامگذاری معابر و اماکن عمومی اختصاص داشت که با تصویب اعضای شورا، مجموعهای از کوچهها، خیابانها، میدانها، پلها، بوستانها و دیگر فضاهای شهری نامگذاری یا اصلاح نام شدند.
بر اساس این مصوبه، سالن غیرتوپی در حال احداث در بلوار خلبان شهید ابراهیم بازرگان، حدفاصل بلوار فیض و خیابان بهاران، به نام شهید مجید شیروانی نامگذاری شد.
همچنین شماری از معابر در مناطق مختلف شهر به نام شهدای دفاع مقدس و دیگر شهدا اختصاص یافت که از جمله آنها میتوان به نامگذاری معابر به نام شهید عبدالرحمن محکم، شهید محمدحسین نوذری، شهید سعید محمدیزاده، شهید علیحسن هادیپور، شهید روحالله صفری، شهید محمدحسین بیات، شهید ابراهیم مرتضوینسب، شهید عبدالحمید شعبانی، شهید محمدمهدی نجابت، شهید امیرمحمد منصوری، شهید محمدرضا طالبی و شهید رضا فتحی اشاره کرد.
در بخش دیگری از این مصوبه، برخی معابر به نام چهرههای فرهنگی و اجتماعی نامگذاری شدند که از جمله آنها میتوان به میدان محمدعلی پرواز، خیابان کوهنورد و استاد شاپور پساوند اشاره کرد.
نامگذاری معابر به نام شهدای ارتش
در ادامه مصوبه کمیته نامگذاری، تعدادی از کوچههای واقع در محدوده خیابانها و بلوارهای قدوسی و شهید رجایی نیز به نام شهدای ارتش نامگذاری شد.
بر این اساس، معابری به نام شهید حبیبالله دهقانی، شهید مسعود رستمی، شهید هاشم خداهمتی، شهید حبیبالله مهرافسر، شهید خلیل مهدیزاده، شهید سهیل اعلاتاب، شهید خسرو نامجو، شهید علیاکبر عالمگیر عالم، شهید علی آقایی، شهید جانالله جیرودی و شهید بیژن مقید نامگذاری شدند.
همچنین نامگذاری برخی دیگر از معابر به نام شهید رحمان رضایی، شهید احسان شکوهنده، شهید اکبر محمودی، شهید علیرضا رفائی، شهید حسین دهقان و شهید یوسف فتحی در این مصوبه به تصویب رسید.
نامگذاری باغهای مهربانو به نام شهدای زن
در ادامه، شورا با نامگذاری تعدادی از باغهای مهربانو به نام شهدای زن نیز موافقت کرد.
بر اساس این تصمیم، باغ مهربانو ۵ در خیابان سپاه جنوبی به نام شهیده نسرین افضل، باغ مهربانو ۵ در بلوار دولت شرقی به نام شهیده مریم رحیمی، باغ مهربانو ۶ در پیادهراه سلامت به نام شهیده صدیقه زارع، باغ مهربانو ۷ در بلوار اتحاد به نام شهیده دکتر نرجس شیخپور شیرازی، باغ مهربانو ۱۰ در شهرک گویم به نام شهیده معصومه کرباسی و باغ مهربانو ۱۱ در خیابان شکری به نام شهیده نجمه قاسمپور نامگذاری شدند.
اصلاح و تعیین نام چند معبر و پل
شورای اسلامی شهر شیراز همچنین با اصلاح نام شهید درجشده در بند ۳ مصوبه شماره ۳۸۷۵/۱۴۰۵ موافقت کرد و نام سرلشکر شهید علیرضا رضاییان را به سرلشکر شهید غلامرضا رضاییان اصلاح کرد.
همچنین پل بدون نام حدفاصل بلوار شهدای نیروی هوافضا و بلوار پرتو در شهرک مهدیآباد کتسپس به نام پل شهید داوود جعفری نامگذاری شد.
از دیگر مصوبات این بخش، نامگذاری کوچهها و معابر مختلف به نام شهید سیدمهدی صالحپور، شهید محمدناصر زحلینژاد، شهید عبدالعزیز فرح، شهید محمد قاسمی کروش و شهید میلاد فرهمند بود.
همچنین میدان بدون نام واقع در حدفاصل خیابان شهید عیسی رضایی، بلوار کارشناسان و بلوار شهید پوریا قاسمی در شهرک فرزانگان به نام سردار شهید حاج مصیب بختیاری نامگذاری شد.
در ادامه، با توجه به تقسیم خیابان شهید عیسی رضایی به دو بخش شرقی و غربی در پی احداث میدان جدید، پیشنهاد کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورا برای اصلاح عنوان این معبر به خیابان شهید عیسی رضایی شرقی و خیابان شهید عیسی رضایی غربی نیز مورد موافقت قرار گرفت.
بر اساس اعلام شورای اسلامی شهر شیراز، مصوبات مربوط به نامگذاری معابر و اماکن عمومی پس از تأیید فرمانداری، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
شفافسازی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف تلهکابین
با طرح مطالباتی درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شهرداری، شفافسازی فرآیند تبدیل وضعیت ۳۱ نفر از این نیروها، رفع موانع اجرای پروژه تلهکابین و افزایش آمادگی مدیریت شهری برای مقابله با حوادث احتمالی برگزار شد.
محمدتقی تذروی، نایبرئیس شورای اسلامی شهر شیراز، خواستار شفافسازی مبنای قانونی و نحوه انتخاب ۳۱ نیروی شرکتی مشمول فرآیند تبدیل وضعیت شد و تأکید کرد وضعیت سایر نیروهای شرکتی نیز باید در چارچوب قوانین و ظرفیتهای موجود تعیین تکلیف شود.
علیرضا اسکندری، رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورا، با اشاره به اینکه پروژه تلهکابین شیراز با وجود انعقاد قرارداد و انتخاب سرمایهگذار همچنان با ابهام و مانع مواجه است، خواستار ورود استاندار فارس و رئیسکل دادگستری استان برای رفع موانع این پروژه شد.
محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع)، نیز بر ضرورت ایمنسازی ساختمانهای پرخطر و مدارس، افزایش آمادگی دستگاههای خدماتی در برابر بارشهای شدید و توجه به وضعیت دکلهای مخابراتی تأکید کرد.
رضا محمدیان، رئیس کمیسیون حملونقل، ترافیک و عمران شورا، نیز در نطق خود علاوه بر طرح دیدگاههایی درباره مسائل اقتصادی و تحولات منطقهای، بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شهرداری و ایجاد فرآیندی شفاف و قابل اتکا برای تبدیل وضعیت آنان تأکید کرد.
مبنای انتخاب ۳۱ نیروی شرکتی باید شفاف شود
محمدتقی تذروی در نطق پیش از دستور خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از مقام شهدا، ایثارگران و خانوادههای آنان، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری را مورد توجه قرار داد.
او خطاب به شهردار شیراز گفت: با توجه به اهمیت موضوع، لازم است مبنای قانونی، ضوابط و معیارهای انتخاب ۳۱ نیرویی که اخیراً مجوز تبدیل وضعیت آنان اخذ شده است، برای اعضای شورا و نیروهای ذینفع به صورت شفاف تبیین شود.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات و مستندات موجود، در سال ۱۴۰۳ مجوز تبدیل وضعیت حدود ۳۰۰ نیروی شرکتی اخذ شده بود و مقرر بود این فرآیند از طریق سازوکار و آزمون مربوطه انجام شود، اما این فرآیند در آن مقطع به نتیجه نرسید.
تذروی ادامه داد: اکنون با توجه به اخذ مجوز تبدیل وضعیت ۳۱ نفر از نیروهای شرکتی، در حالی که بنا بر اطلاعات موجود، بخشی از این افراد در فهرست نیروهای مشمول فرآیند سال ۱۴۰۳ نیز قرار داشتهاند، این پرسش مطرح است که معیار انتخاب این افراد چه بوده و شرایط و اولویتهای آنان چگونه احراز شده است.
او تأکید کرد: برای جلوگیری از ایجاد ابهام و شائبه در میان کارکنان و حفظ عدالت اداری و اعتماد نیروهای شرکتی، لازم است فرآیند انتخاب این ۳۱ نفر بهطور دقیق بررسی و مبنای قانونی و معیارهای مورد استناد اعلام شود.
تذروی همچنین خواستار بررسی وضعیت سایر نیروهای شرکتی شد و گفت: در صورت وجود ظرفیت، مجوز یا شرایط قانونی برای ادامه فرآیند تبدیل وضعیت، باید زمینه بهرهمندی عادلانه سایر نیروهای واجد شرایط نیز فراهم شود.
او با اشاره به سابقه فعالیت نیروهای شرکتی در مجموعه شهرداری افزود: بسیاری از این نیروها سالها با استفاده از تجربه و تخصص خود در بخشهای مختلف شهرداری خدمت کردهاند و لازم است سوابق و خدمات آنان در فرآیندهای مربوط مورد توجه قرار گیرد.
نایبرئیس شورای شهر شیراز ابراز امیدواری کرد موضوع تبدیل وضعیت با رویکردی شفاف، قانونی و عادلانه پیگیری شود و ضمن پاسخگویی به دغدغههای کارکنان، زمینه افزایش آرامش و انگیزه نیروهای شاغل در شهرداری فراهم شود.
شش پروژه گردشگری شیراز در انتظار تکمیل
علیرضا اسکندری، رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر شیراز، نیز با اشاره به ظرفیتهای گردشگری این شهر گفت: در این دوره شورا پنج پروژه با عنوان «پروژههای هدف گردشگری» تعریف و تصویب شد که بعداً پروژه «شهر برفی» نیز به این مجموعه اضافه شد.
او، پارک آبی، آکواریوم بزرگ شیراز، تلهکابین، شهربازی بزرگ، باغ پرندگان و شهر برفی را از این پروژهها برشمرد و اظهار کرد: هدف از تعریف این طرحها استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران و بخش خصوصی برای ایجاد فعالیتهای نوین گردشگری و بهرهگیری شهر و شهروندان از منافع اقتصادی حاصل از جذب گردشگران داخلی و خارجی بوده است.
اسکندری درباره آخرین وضعیت این پروژهها گفت: پروژه پارک آبی یا «شهر آبی» به مراحل پایانی نزدیک شده و اقدامات لازم برای بهرهبرداری از آن در حال انجام است. پروژه آکواریوم بزرگ شیراز نیز در دست اجراست و امیدواریم تا پایان سال اخبار خوبی درباره آن اعلام شود.
او افزود: فرآیند انعقاد قرارداد پروژههای شهربازی و شهر برفی با سرمایهگذاران در حال انجام است و مذاکرات برای جذب سرمایهگذار پروژه باغ پرندگان نیز ادامه دارد.
تلهکابین شیراز؛ پروژهای با سرمایهگذار و قرارداد، اما بدون آغاز عملیات
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای شهر شیراز با اشاره به پروژه تلهکابین اظهار کرد: این پروژه در میان شش پروژه هدف گردشگری، تنها طرحی است که با وجود انعقاد قرارداد و انتخاب سرمایهگذار، همچنان تعیین تکلیف نشده است.
اسکندری گفت: جلسات متعددی با دستگاههای مرتبط برای بررسی موانع پروژه برگزار شده و مسائل مطرحشده نیز مورد بررسی قرار گرفته، اما با وجود این اقدامات، پروژه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
او از استاندار فارس و رئیسکل دادگستری استان خواست برای رفع موانع این پروژه ورود کنند تا عملیات اجرایی تلهکابین آغاز شود، تأکید کرد: با توجه به ظرفیت گردشگری شیراز، ضروری است موانع این پروژه برطرف شود تا مدیریت شهری بتواند به وعده خود برای به ثمر رساندن پروژههای هدف گردشگری در دوره فعلی شورا عمل کند.
ساختمانهای پرخطر و مدارس باید هرچه سریعتر ایمن شوند
محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز، نیز در نطق خود بر ضرورت شناسایی و تعیین تکلیف ساختمانهای پرخطر تأکید کرد.
او گفت: معاونت خدمات شهری و سازمان آتشنشانی باید آمار و نشانی ساختمانهای پرخطری را که شناسایی کردهاند، در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند تا در صورت نیاز، اقدامات قانونی برای جلوگیری از فعالیت این ساختمانها انجام شود.
هاجری با تأکید بر اینکه ایمنی، حق شهروندان شیرازی است، افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی باید روند ایمنسازی مدارس نیز با سرعت بیشتری دنبال شود تا محیط آموزشی دانشآموزان از ایمنی لازم برخوردار باشد.
هشدار درباره بارشهای شدید و ضرورت آمادگی مدیریت شهری
رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع) شورای شهر شیراز همچنین با اشاره به گزارشهای هواشناسی درباره احتمال بارشهای موسمی شدید، خواستار افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی استان و شهرداری شد.
او اظهار کرد: با توجه به احتمال بارشهای پرشدت در استان فارس، لازم است دستگاههای مسئول، بهویژه شهرداری و مجموعه خدمات شهری، آمادگی خود را افزایش دهند تا از تکرار حوادث و خسارتهای ناشی از سیلابهای سالهای گذشته جلوگیری شود.
هاجری همچنین از برگزاری جلسه ویژه پیوستنگاری برای پروژه «شهر بزرگ آبی شیراز» تقدیر کرد و گفت: تهیه پیوست مناسب برای پروژههای بزرگ میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر و اجرای مطمئنتر آنها را فراهم کند و این رویکرد میتواند درباره دیگر پروژههای بزرگ شهر نیز دنبال شود.
انتقاد از وضعیت دکلهای مخابراتی
هاجری در بخش دیگری از نطق خود به وضعیت دکلهای مخابراتی در شیراز پرداخت و خواستار بررسی این موضوع در شورا و شهرداری شد و با اشاره به گزارشهایی درباره وجود دکلهای مخابراتی بدون مجوز در برخی شهرها گفت: وضعیت دکلهای مخابراتی در شیراز نیز نیازمند بررسی است و باید در تعامل با شرکت مخابرات، تصمیمی در راستای منافع شهروندان و حفظ زیبایی شهری اتخاذ شود.
او همچنین استفاده از ظرفیت فناوریهای جدید در ارتفاعات اطراف شیراز را به عنوان یکی از راهکارهای کاهش مشکلات ناشی از استقرار دکلها در محدودههای شهری مطرح کرد.
نقش شهرداری در پروژههای سرمایهگذاری و بینالمللی
رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع) شورای شهر شیراز در بخش پایانی نطق خود بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدیریت شهری در برنامههای اقتصادی، فرهنگی، سرمایهگذاری و بینالمللی تأکید کرد.
او با اشاره به نمایشگاههای فرصت سرمایهگذاری، رویدادهای بینالمللی و ارتباطات شهر شیراز با شهرهای خواهرخوانده و تشکلهای شهری، گفت: مدیریت شهری باید در این برنامهها نقش مؤثر و محوری داشته باشد.
هاجری همچنین بر استفاده از ظرفیت شهرداری در برنامههایی مانند «میتینگ شیراز» و «اکسپو ۲۰۲۶ شیراز» تأکید کرد و خواستار تقویت حضور مدیریت شهری در برنامههای مرتبط با سرمایهگذاری و دیپلماسی شهری شد.
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی باید با شفافیت انجام شود
رضا محمدیان، رئیس کمیسیون حملونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز، نیز در نطق خود بخش قابل توجهی از سخنانش را به موضوعات اقتصادی و ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شهرداری اختصاص داد.
او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، مردم همچنان پای کشور ایستادهاند و انتظار دارند مسئولان نیز با آنها صادق باشند.
محمدیان بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت پول ملی، کاهش وابستگی، جلوگیری از خامفروشی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای داخلی تأکید کرد و گفت: حل مشکلات اقتصادی صرفاً با تصمیمهای مقطعی و سیاستهای قیمتی امکانپذیر نیست و باید ریشههای مشکلات مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین بر اهمیت تقویت اعتماد عمومی و اتکا به ظرفیت مردم در کنار اصلاحات اقتصادی تأکید کرد.
نیروهای شرکتی شهرداری باید تعیین تکلیف شوند
رئیس کمیسیون حملونقل، ترافیک و عمران شورای شهر شیراز در بخش پایانی نطق خود بار دیگر موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را مطرح کرد و گفت: بسیاری از این نیروها از کارکنان زحمتکش و توانمند شهرداری هستند و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان باید با جدیت دنبال شود.
او یکی از مسائل مطرحشده درباره فرآیند قبلی را نحوه لحاظ کردن برخی امتیازات و سوابق نیروها دانست و افزود: شفافیت در روند تبدیل وضعیت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر فرآیند به شکل دقیق و شفاف پیش نرود، حتی یک طرح مناسب نیز ممکن است در نهایت متوقف شود.
محمدیان اظهار کرد: اگر فرآیند پیشین با دقت و به شکل مناسب دنبال میشد، احتمالاً بخشی از نیروهای شرکتی تاکنون تعیین تکلیف شده بودند.
او خواستار استفاده از ظرفیت وزارت کشور و پیگیری وزیر کشور و معاونان وی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شد و گفت: لازم است برای سایر نیروهای شرکتی نیز مسیر روشن و قابل اتکایی برای تبدیل وضعیت در چارچوب قانون ایجاد شود.
محمدیان همچنین از عملکرد شهرداری شیراز در اجرای پروژههای عمرانی و تحقق بودجه تقدیر کرد و گفت: مجموعه مدیریت شهری در حوزه اجرای پروژههای عمرانی عملکرد قابل توجهی داشته و در بخش تحقق بودجه نیز نتایج مناسبی حاصل شده است.
او در پایان از شهردار شیراز خواست موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را با جدیت بیشتری دنبال کند و گفت: نیروهای شرکتی بخشی از بدنه اجرایی شهرداری هستند و تعیین تکلیف وضعیت آنان نیازمند پیگیری مستمر، شفافیت و استفاده از ظرفیتهای قانونی و مدیریتی است.