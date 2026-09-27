باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مالک حدپور سراج، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در پاسخ به این سوال که شما هم جنگ را از نزدیک دیدهاید، هم آن را مقابل دوربین بازی کردهاید. تفاوت این دو در چیست؟ گفت: بازی کردن آدمهای امروزی که در جنگ هستند، خیلی سختتر از آدمهای آن دوران است. آدمهایی که اکنون پای لانچر هستند، خیلی پیچیدهتر از ما هستند. آنها لحظاتی را تجربه میکنند که ما اصلاً تجربه نکردهایم.
سراج ادامه داد: من در یکسری نقاط رزمندگان پای لانچر را دیدهام. آنها در این مدت اصلاً رنگ نور را ندیدهاند. هیچکس نباید آنها را ببیند. چطور میتوانیم نقش این رزمنده را بازی کنیم؟ چطور میتوانیم یک موضوع فهم کنیم؟ حتی خانوادههایشان نمیتوانند بگویند فرزندان ما رزمنده است! هیچکس نباید بفهمد. ولی ما آن زمان با سربلندی سوار اتوبوس میشدیم.
این بازیگر سینما افزود: من یکبار در عملیات حصر آبادان زخمی شدم. ترکش به پایم خورد و دیدم در بیمارستان پر از مجروح است. آن موقع از خودم بابت ترکشی که به پایم خورده بود و به بیمارستان آمده بودم، خجالت کشیدم. برگشتم و با پارچهای پایم را بستم و پایم خوب شد. وقتی من میخواهم رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را با رزمندگان الان مقایسه کنم، خجالت میکشم بگویم من رزمنده بودهام! از بس که فاصله داریم.
وی بیان کرد: برای منی که حال و هوای این روزهای رزمندگان را سخت میفهمم، مجبورم برای بازی کردن ادای آنان را در بیاورم. در حالی که بازی برای نقشهای سابق راحتتر بود.
سراج در پاسخ به این پرسش که چقدر فیلمهای دفاع مقدس توانستهاند واقعیات آن روزها را به نمایش بگذارند؟ گفت: من آدمهایی را که بازی میکنند سخت باور میکنم. اگرچه «موقعیت مهدی» را دوست داشتم و با خیلی از لحظات آن همذاتپنداری کردم.