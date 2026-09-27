باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری شامگاه یکشنبه در حاشیه عیادت از کارگران حادثه دیده در پالایشگاه آبادان که در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شده اند ضمن تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: اولویت اصلی ما در این سفر، عیادت و رسیدگی به وضعیت کارگرانی بود که در حادثه اخیر پالایشگاه دچار آسیب شدند.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش کادر درمان روند بهبود این عزیزان به سرعت در حال انجام است و وضعیت عمومی آنها رضایت‌بخش گزارش شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در گفت‌وگو با کارگران آسیب‌دیده، دغدغه‌های آنها به‌ویژه در خصوص وضعیت قراردادهای کاری مطرح شد که با حضور مسئولین پالایشگاه آبادان، قول‌های مساعدی برای پیگیری و حل مشکلات استخدامی این نیروها داده شد تا نگرانی آنها در ادامه روند اشتغال برطرف شود.

میدری در ادامه به برنامه‌های سفر خود در آبادان اشاره کرد و گفت: بهره‌برداری از یک کشتی شناور که طی ۱۴ ماه اخیر با تلاش کارگران و متخصصان بومی ساخته شده است، از مهمترین برنامه‌های این سفر است. این کشتی که پیش‌تر مورد اصابت موشک قرار گرفته بود با همت و اراده کارگران صنعت کشتی‌سازی بازسازی و آماده به آب‌اندازی شده است که فردا با دستور رئیس‌جمهور به صورت وبیناری افتتاح خواهد شد.

تاکید بر حمایت از نخبگان و مدیران بومی خوزستان

وزیر کار در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای جذب نخبگان خوزستانی و جلوگیری از تعدیل نیرو در صنایع استان تصریح کرد: استان خوزستان دارای ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی است. ما در این مدت تلاش کرده‌ایم تا حد امکان از مدیران بومی در مجموعه‌های تحت نظارت وزارتخانه از جمله پتروشیمی‌های ماهشهر، آبادان و صنایع فولاد استفاده کنیم.

وی افزود: سیاست دولت بر آن است که با توجه به دانش و تخصص موجود در استان، اولویت انتصابات با نخبگان بومی باشد.

میدری همچنین با اشاره به نقش استاندار خوزستان در مدیریت فضای کارگری اظهار کرد: با تدابیر اتخاذ شده توسط استاندار خوزستان و تعامل با مدیران صنایع، تلاش شده است تا با وجود آسیب‌های باقی‌مانده از دوران جنگ به برخی زیرساخت‌های صنعتی، حداقل تعدیل نیرو صورت بگیرد و واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت بازگردند.

پیگیری انتقال حساب‌های پتروشیمی به خوزستان

میدری در خصوص مطالبه عمومی برای انتقال حساب‌های بانکی پتروشیمی‌های استان به خوزستان نیز گفت: این موضوع یکی از اولویت‌های کاری ما است؛ در حال حاضر با همکاری بانک مرکزی، گردش مالی و حساب‌های پتروشیمی‌های زیرمجموعه وزارتخانه را رصد می‌کنیم و تذکرات لازم به مدیرانی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، داده شده است.

وی ادامه داد: فرآیند انتقال این حساب‌ها به داخل استان در حال انجام است و با جدیت پیگیری می‌شود.