باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعاهای مقامات آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: بنگاهِ فریبکاریِ آمریکا میگوید ایران کنترلی بر تنگه هرمز ندارد، اما بازار یک اضافهبهای (پرمیوم) سنگین روی نفت کشیده است؛ ۳۵ دلار بالاتر از قبل از تهاجم و ۵۰ دلار بر اساس قیمتهای نفت فیزیکی.
وی افزود: پس یا بازار احمق است که نفت را با این قیمتهای بالاتر میخرد، یا دستگاه روایتشویی آمریکا دارد سیاهبازی میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای کسانی که حرف آمریکا را باور دارند، یک دستگاه چاپ دلار رایگان در تنگه هرمز گذاشتهاند؛ بفرمایید بروید بردارید!