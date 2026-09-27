رئیس مجلس گفت: بنگاهِ فریب‌کاریِ آمریکا می‌گوید ایران کنترلی بر تنگه هرمز ندارد، اما بازار نفت و افزایش قیمت‌ها در آن چیز دیگری می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعا‌های مقامات آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه هرمز با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: بنگاهِ فریب‌کاریِ آمریکا می‌گوید ایران کنترلی بر تنگه هرمز ندارد، اما بازار یک اضافه‌بهای (پرمیوم) سنگین روی نفت کشیده است؛ ۳۵ دلار بالاتر از قبل از تهاجم و ۵۰ دلار بر اساس قیمت‌های نفت فیزیکی.

وی افزود: پس یا بازار احمق است که نفت را با این قیمت‌های بالاتر می‌خرد، یا دستگاه روایت‌شویی آمریکا دارد سیاه‌بازی می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای کسانی که حرف آمریکا را باور دارند، یک دستگاه چاپ دلار رایگان در تنگه هرمز گذاشته‌اند؛ بفرمایید بروید بردارید!

برچسب ها: قالیباف ، آمریکا
خبرهای مرتبط
اعتراف مقام ارشد آمریکایی؛ آمریکا در ضعیف‌ترین وضعیت نظامی است! + فیلم
عراقچی: هم برای جنگ و هم برای دیپلماسی آماده‌ایم؛ انتخاب با آمریکاست
گسترش شیوه جدید سرقت بنزین در برخی ایالت‌های آمریکا + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امیر حاتمی: جنگ تمام نشده است؛ پیروزی را باید تثبیت کنیم
مهلت ۴۵ روزه معرفی وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات تمام شده است
عراقچی: هم برای جنگ و هم برای دیپلماسی آماده‌ایم؛ انتخاب با آمریکاست
پزشکیان یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
سخنگوی ارتش: تعرض دوباره به ایران، پاسخ کوبنده‌تر نیروهای مسلح را در پی دارد
هادیان: ذخایر استراتژیک کشور کامل است/ عباسی: متوسط تولید گندم در هر هکتار باید به شش میلیون تن برسد
غریب‌آبادی: دوران تحمیل اراده با تهدید و تحریم رو به پایان است
شکار دومین شناور زیرسطحی ارتش تروریستی آمریکا در تنگهٔ هرمز
تذکر حاجی بابایی درباره حذف کالابرگ زائران اربعین/ مسئولان رسیدگی کنند
از لزوم ایجاد محدودیت ثبت‌نام خودرو برای هر کد ملی تا ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ
آخرین اخبار
قالیباف: قیمت نفت اثبات کننده دروغ‌های بنگاه فریب‌کاری آمریکایی‌ها است
عراقچی: هم برای جنگ و هم برای دیپلماسی آماده‌ایم؛ انتخاب با آمریکاست
غریب‌آبادی: دوران تحمیل اراده با تهدید و تحریم رو به پایان است
روایت سفر نیویورک و تأکید بر گفت‌و‌گو، وحدت و آمادگی برای مقابله با فشار‌ها
بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله
مهلت ۴۵ روزه معرفی وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات تمام شده است
پزشکیان یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
افتتاح ۲۴۶ پروژه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی/ پزشکیان: توسعه روابط فرهنگی، گردشگری و تجاری با همسایگان ضرورت دارد
سخنگوی ارتش: تعرض دوباره به ایران، پاسخ کوبنده‌تر نیروهای مسلح را در پی دارد
شکار دومین شناور زیرسطحی ارتش تروریستی آمریکا در تنگهٔ هرمز
از لزوم ایجاد محدودیت ثبت‌نام خودرو برای هر کد ملی تا ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ
تذکر حاجی بابایی درباره حذف کالابرگ زائران اربعین/ مسئولان رسیدگی کنند
هادیان: ذخایر استراتژیک کشور کامل است/ عباسی: متوسط تولید گندم در هر هکتار باید به شش میلیون تن برسد
دیدار رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل با وزیر امور خارجه کشورمان
امیر حاتمی: جنگ تمام نشده است؛ پیروزی را باید تثبیت کنیم
امیر جهانشاهی: شهید موسوی بهترین الگو برای نظامی‌ها است
پزشکیان: همکاری‌های ایران و ترکمنستان توسعه خواهد یافت
بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا به سطح بسیار بالایی رسیده است
پیام هشدارآمیز نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس به مالکان کشتی‌ها
راه پیروزی از بزرگراه مقاومت می‌گذرد
ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ در مجلس
فواد ایزدی: هر امتیازی بدهیم، ترامپ تحریم‌های ما را لغو نمی‌کند
عراقچی: تنها عامل تداوم ناامنی در تنگه هرمز اقدامات تجاوزکارانه آمریکا است
توهم ادامه‌دار رئیس‌جمهور آمریکا؛ تنگه هرمز بسته است، بفهم آقای ترامپ!
نتانیاهو نباید درباره نسل‌کشی ارامنه حرف بزند/ ارامنه ساکن سرزمین‌های اشغالی خود را اسرائیلی نمی‌دانند
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۵ مهر
سردار شکارچی: ایران مجرب‌ترین کشور جهان در جنگ های نامتقارن است
پزشکیان: در سازمان ملل از جنایات آمریکا و اسرائیل گفتیم