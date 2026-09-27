زلنسکی از آماده‌سازی دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد و گفت این تحریم‌ها احتمالا از اوایل ماه آینده میلادی اجرایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید که دور جدیدی از تحریم‌ها علیه کانال‌های مالی روسیه، زنجیره‌های تأمین قطعات و تجهیزات مورد استفاده در تسلیحات این کشور در حال آماده‌سازی است.

رئیس‌جمهور اوکراین در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت: «تحریم‌های جدید باید از اوایل اکتبر اجرایی شوند تا زمینه قوی‌تری برای تغییر شرایط و سوق دادن روسیه به سمت دیپلماسی واقعی فراهم شود».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم‌های خود علیه حدود ۳۰۰۰ فرد و نهاد روس را تمدید کرد، اما در یک تصمیم جنجالی، نام دو تاجر ثروتمند روس، علیشر عثمانوف و میخائیل فریدمن، از فهرست تحریم‌ها حذف شد. زلنسکی در آن زمان نسبت به این تصمیم انتقاداتی را مطرح کرد.

پیش از آن و در اول مرداد، اتحادیه اروپا بسته بیست‌ویکم تحریم‌ها را علیه روسیه تصویب کرده بود که بخش‌های انرژی، بانکداری، رمزارزها، کشتیرانی و صنایع نظامی را هدف گرفت. این بسته شامل تحریم ۴۸ فرد و ۱۷۰ نهاد، محدودیت‌های جدید برای ۴۱ کشتی و تحریم‌های مرتبط با ۳۳ مؤسسه مالی روسیه بود.

اظهارات زلنسکی درباره بازگشت به مسیر دیپلماسی در حالی مطرح می‌شود که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اخیرا گفته است که مسکو آماده ازسرگیری مذاکرات است و برای رسیدن به «سازش‌های منطقی» آمادگی دارد، اما در عین حال تأکید کرده مطالبات اصلی امنیتی روسیه تغییری نکرده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، تحریم روسیه ، جنگ اوکراین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
روسیه نابود شد اگر جنگ تمام شود بعد می شود دید که چقدر ضربه خورده است روسیه
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