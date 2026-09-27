در میانه جنجال‌ها بر سر گزارش هشدار محرمانه ابوظبی به تل‌آویو در آستانه عملیات هفتم اکتبر، نتانیاهو به امارات سفر کرد تا با رئیس آن دیدار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از دو منبع گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم امروز (یکشنبه) برای دیدار با محمد بن زاید، رئیس امارات به این کشور سفر کرده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو با یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفت و روز را در آنجا سپری کرد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که اخیرا گزارش‌های جنجال‌برانگیزی درباره هشدار‌های امارات به نتانیاهو پیش از عملیات هفتم اکتبر منتشر شده است. بر این اساس، هاآرتص هفته گذشته گزارشی منتشر کرد و مدعی شد که محمد بن زاید حدود ۱۰ روز پیش از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به نتانیاهو هشدار داده بود که جنبش حماس در حال آماده‌سازی یک عملیات بزرگ است. این گزارش به یک کتاب تحقیقی جدید و گفت‌و‌گو با منابع استناد می‌کرد.

گزارش بیان می‌کند نتانیاهو واکنش چندانی نشان نداده و گفته که برای هر سناریویی آماده است و اگر قرار باشد حمله‌ای رخ دهد، احتمالاً تهدید اصلی از کرانه باختری خواهد بود. ادعای مهم‌تر این است که نتانیاهو بعداً این هشدار را به برخی مقام‌های ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی منتقل نکرده است. طبق همین گزارش، رئیس وقت شین‌بت، رئیس ستاد ارتش صهیونیستی و رئیس موساد گفته‌اند از چنین هشداری از سوی بن زاید مطلع نبوده‌اند.

دفتر نتانیاهو این گزارش را رد کرده و می‌گوید که رئیس امارات پیش از ۷ اکتبر هیچ هشداری به نتانیاهو نداده بود.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، امارات ، بن زاید
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