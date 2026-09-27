زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و گیت‌های بلیت الکترونیکی ورزشگاه آزادی برای آماده‌سازی این مجموعه جهت میزبانی مسابقات فوتبال بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی و ساماندهی زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات و گیت‌های بلیت الکترونیکی ورزشگاه آزادی، در ادامه روند بازسازی و بهسازی این ورزشگاه و با هدف آماده‌سازی همه‌جانبه آن برای برگزاری مسابقات فوتبال برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و نمایندگان فدراسیون فوتبال، حراست وزارت ورزش و جوانان، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان و سازمان لیگ فوتبال برگزار شد، الزامات فنی و اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات و گیت‌های بلیت الکترونیکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این زیرساخت‌ها بر حوزه‌های رسانه و هواداران نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

با توجه به قابلیت توسعه برنامه‌ریزی‌شده این اقدامات به سایر مجموعه‌های کشور، الزامات و هماهنگی‌های لازم برای بهره‌گیری از این ظرفیت در دیگر اماکن ورزشی نیز مورد توجه قرار گرفت.

برچسب ها: فوتبال ، ورزشگاه آزادی
خبرهای مرتبط
مرتضی محمدی در رقابت‌های جهانی ورزش الکترونیک خوش درخشید
پرسپولیس نایب قهرمان لیگ الکترونیک نخبگان آسیا
پیروزی ورزشکاران ایران در میان بی‌نظمی و تاخیر‌های طولانی مسابقات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ریحانه کریمی در وزنه‌برداری تاریخ‌ساز شد
استقلال در نیم‌فصل مهاجم جذب می‌کند
بدون پوست اندازی نباید انتظار پیشرفت در تیم ملی را داشته باشیم
باشگاه تراکتور: مخالف قهرمانی استقلال در فصل گذشته هستیم
فاطمه توسلی پنجم شد
بختیاری‌زاده به استقلالی‌های امید: تلخی حذف را فراموش کنید
مدال برنز امیر اسماعیلی قطعی شد
توسلی به فینال ترامپولین رسید
زمان بازی دیدار گل گهر - استقلال خوزستان تغییر کرد
امیریان راهی فینال دوی ۸۰۰ متر شد
آخرین اخبار
زیرساخت‌های فناوری و گیت‌های بلیت الکترونیکی آزادی بررسی شد
باژرنگ: ملی‌پوشان ترامپولین ایران تاریخ‌سازی کردند/ در داوری نسبت به ما اجحاف شد
نماینده موج سواری ایران حذف شد
بختیاری‌زاده به استقلالی‌های امید: تلخی حذف را فراموش کنید
استقلال در نیم‌فصل مهاجم جذب می‌کند
اصرار استقلال برای دریافت جام فصل گذشته؛ نامه‌نگاری دوباره با فدراسیون فوتبال
اولین تجربه آسیایی و شکست خفیف میکس ایران برابر فیلیپین
فاطمه توسلی پنجم شد
زمان بازی دیدار گل گهر - استقلال خوزستان تغییر کرد
امیریان راهی فینال دوی ۸۰۰ متر شد
مبینی هشتم شد
مدال برنز امیر اسماعیلی قطعی شد
باشگاه تراکتور: مخالف قهرمانی استقلال در فصل گذشته هستیم
توسلی به فینال ترامپولین رسید
سارینا نقش حذف شد
شکست تیم ملی واترپلو مقابل چین
رونمایی از دستاوردهای تاریخ شفاهی ورزش در ۸ سال دفاع مقدس
کوهپایه زاده: امیدوارم جزو سه کشور جدول مدالی بازی‌های پاراآسیایی باشیم + فیلم
ریحانه کریمی در وزنه‌برداری تاریخ‌ساز شد
اسبقیان: به رشته‌هایی که در بازی‌های آسیایی درخشش خوبی داشته‌اند، نگاه ویژه‌تری خواهیم داشت + فیلم
بدون پوست اندازی نباید انتظار پیشرفت در تیم ملی را داشته باشیم
ژاپن و قزاقستان حریفان جدید تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در ناگویا
محمد نوری ابقا شد
از انتصاب غیر قانونی سرپرست مدیر عاملی صنعت نفت آبادان تا برکناری رئیس هیئت مدیره 
افشاگری تاجرنیا برای تاج گران تمام می‌شود
شاهکار کمانداران ریکرو در ناگویا؛ تیم ایران با شکست ژاپن به نیمه‌نهایی صعود کرد
مام‌عبدالله: مدال برنز را از من گرفتند
تناقض‌های تراکتور در مورد قهرمانی استقلال
علی رضا دبیر دست به جیب می‌شود
اسبقیان: جامعه ورزش در کنار نیرو‌های مسلح ایستاده است