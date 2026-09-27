باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی و ساماندهی زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات و گیت‌های بلیت الکترونیکی ورزشگاه آزادی، در ادامه روند بازسازی و بهسازی این ورزشگاه و با هدف آماده‌سازی همه‌جانبه آن برای برگزاری مسابقات فوتبال برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و نمایندگان فدراسیون فوتبال، حراست وزارت ورزش و جوانان، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان و سازمان لیگ فوتبال برگزار شد، الزامات فنی و اجرایی مرتبط با فناوری اطلاعات و گیت‌های بلیت الکترونیکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این زیرساخت‌ها بر حوزه‌های رسانه و هواداران نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

با توجه به قابلیت توسعه برنامه‌ریزی‌شده این اقدامات به سایر مجموعه‌های کشور، الزامات و هماهنگی‌های لازم برای بهره‌گیری از این ظرفیت در دیگر اماکن ورزشی نیز مورد توجه قرار گرفت.