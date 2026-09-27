مایک والتز مدعی شد که آمریکا در مذاکرات قبلی پیشنهاد فروش اورانیوم به ایران را مطرح کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل مدعی شده که آمریکا در جریان مذاکرات قبلی با ایران، به تهران پیشنهاد داده بود اورانیوم مورد نیاز را به آن بفروشد؛ پیشنهادی که به گفته او از سوی تهران رد شد.

این مقام آمریکایی در برنامه «میت د پرس» شبکه ان‌بی‌سی گفت: «حتی مذاکره‌کنندگان ما به آنها پیشنهاد فروش اورانیوم را دادند.»

او مدعی شد که چنین توافقی می‌توانست مشابه توافق آمریکا با امارات باشد و افزود: «ترامپ برای اطمینان از اینکه ایران به اورانیوم با غنای بالا دسترسی نداشته باشد یا نتواند روند غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالا را از سر بگیرد، راه‌های مختلفی را در نظر داشت؛ از جمله اینکه تهران مواد هسته‌ای با غنای بالا را که در اختیار دارد تحویل دهد».

ادعا‌هایی از این دست در حالی مطرح می‌شود که ایران همواره تأکید کرده است که قصد ساخت تسلیحات هسته‌ای ندارد و اورانیومی که در اختیار دارد و غنی می‌کند، تنها برای اهداف غیرنظامی، از جمله تولید برق، درمان‌های پزشکی و تحقیقات علمی، استفاده می‌شود.

ایران همچنین در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) پذیرفته بود غنی‌سازی اورانیوم را تحت نظارت دقیق بین‌المللی محدود کند و در مقابل، تحریم‌های اقتصادی علیه تهران لغو شود. ترامپ در سال ۲۰۱۸ به طور یکجانبه از این توافق خارج شد.

منبع: الجزیره