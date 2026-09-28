طائب: در کنار لانچر موشک، باید لانچر روایت هم فعال باشد

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب با موضوع جنگ تحمیلی سوم که در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به اهمیت انتقال تجربه‌های دفاع مقدس به نسل جدید اظهار کرد: مطالعه آثار مربوط به هشت سال دفاع مقدس به نسل امروز کمک می‌کند بسیاری از واقعیت‌های آن دوران را بهتر بشناسد؛ به‌ویژه آنکه این نسل اکنون با شرایط جنگی جدیدی مواجه شده و می‌تواند شباهت‌های میان این دو دوره را مشاهده کند.

وی با اشاره به شرایط حاکم بر نظام بین‌الملل در آغاز دفاع مقدس افزود: در آن مقطع، جهان تحت تأثیر نظام دوقطبی قرار داشت و آمریکا و شوروی به‌عنوان دو قدرت اصلی، در تلاش بودند نظم جهانی را بر اساس دو اردوگاه امپریالیسم و سوسیالیسم سامان دهند. در چنین شرایطی، انقلاب اسلامی ایران مسیر مستقلی را مطرح کرد و اردوگاه اسلام نیز به‌عنوان یک ضلع جدید در معادلات جهانی شکل گرفت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد که می‌خواهد مستقل باشد، روی پای خود بایستد و منابع کشور را برای پیشرفت و آینده نسل‌های بعدی به کار گیرد. شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» نیز بیانگر همین رویکرد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به اقدامات قدرت‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی در سال‌های نخست انقلاب گفت: پس از ناکامی تلاش‌ها برای تغییر مسیر انقلاب از طریق ایجاد ناامنی و کودتا، جنگ به ملت ایران تحمیل شد و آمریکا و شوروی نیز در ابعاد مختلف نظامی و اطلاعاتی از رژیم بعث عراق حمایت کردند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول هشت سال دفاع مقدس در زمین، هوا و دریا ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.

روایت؛ بخش ماندگار هر جنگ

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه سخنان خود، روایت حوادث را یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های پس از پایان جنگ دانست و گفت: جنگ ممکن است چند روز یا حتی چند سال طول بکشد، اما آنچه پس از پایان نبرد در حافظه تاریخی ملت‌ها باقی می‌ماند، روایتی است که از آن دوران ارائه می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با اشاره به نقش حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در انتقال پیام عاشورا اظهار کرد: اگر امروز پس از قرن‌ها، روایت روشنی از واقعه عاشورا در اختیار داریم، به این دلیل است که آن بزرگواران حقیقت این حادثه را روایت کردند و این روایت در طول تاریخ امتداد یافت. از این منظر، ثبت و انتقال واقعیت‌های دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر نیز ادامه همان مسئولیت تاریخی در حفظ حقیقت و جلوگیری از تحریف است.

وی تأکید کرد: روایت جنگ باید دقیق، عمیق و مستند باشد؛ به‌گونه‌ای که با گذشت زمان دچار تحریف نشود. امروز نسلی در جامعه حضور دارد که بخشی از وقایع جنگ اخیر را مستقیماً دیده و همین مسئله مسئولیت ثبت این حوادث را سنگین‌تر می‌کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به حملات صورت‌گرفته به مراکز غیرنظامی در جریان جنگ اخیر افزود: از مدرسه و بیمارستان کودکان گرفته تا مراسم عروسی، مراکز تولیدی و دیگر بخش‌های جامعه، شاهد حملات مختلف بودیم و این جنگ اقشار گوناگون مردم، از کودکان و زنان تا سالمندان و افراد با دیدگاه‌های مختلف را درگیر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب تصریح کرد: میدان جنگ تنها به مراکز نظامی محدود نبود و کارخانه‌های داروسازی، واحد‌های تولید لبنیات، بیمارستان‌ها و دیگر مراکز نیز در معرض حمله قرار گرفتند؛ بنابراین برای ثبت این واقعیت گسترده، باید از ظرفیت همه ابزار‌های هنری و رسانه‌ای استفاده کرد.

اگر روایت نکنیم، روایت دیگری جایگزین می‌شود

وی با بیان اینکه در جنگ ترکیبی، تولید «واقعه» و تولید «روایت» همزمان اتفاق می‌افتد، گفت: اگر ما روایت حوادث را به‌درستی تولید نکنیم، روایت دیگری از سوی دشمن ارائه خواهد شد؛ از این رو، روایتگری باید هم‌زمان با وقوع حوادث مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: دشمن در ابتدای کار تلاش کرد با ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی، جامعه را در برابر یکدیگر قرار دهد و پس از آن، سناریوی حملات و بمباران را دنبال کند، اما محاسبات آنها با حضور مردم در صحنه و دفاع عمومی از کشور محقق نشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب ادامه داد: همان‌طور که نیرو‌های مسلح با سلاح و موشک از کشور دفاع می‌کنند و مردم نیز در عرصه‌های مختلف برای حفظ امنیت و کشور حضور دارند، در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای نیز باید برای ثبت و انتقال این واقعیت‌ها وارد میدان شد.

وی با بیان اینکه «مفهوم لانچر تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود»، اظهار کرد: امروز در کنار لانچر موشک باید «لانچر روایت» نیز فعال باشد و در کنار آن، راویان و اصحاب ادبیات و هنر حضور پیدا کنند و از حوادثی که در کشور رخ داده است، آثار ماندگار تولید کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین بر ضرورت فعال شدن ظرفیت‌های تولید فرهنگی تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که کشور در عرصه‌های مختلف به تولید نیاز دارد، در حوزه فرهنگ و هنر نیز باید تولید را جدی گرفت و آثار ادبی و هنری متناسب با واقعیت‌های مقاومت و دفاع مردم خلق و عرضه کرد.

ملت ایران در دوگانه مذاکره و مقاومت تعریف نمی‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در بخش دیگری از سخنان خود، به تلاش برای ایجاد دوگانه‌هایی همچون «مذاکره و مقاومت» و «جنگ و معیشت» اشاره کرد و گفت: ملت ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر تهدید و فشار خارجی ایستادگی می‌کند و نمی‌توان جامعه را در چنین دوگانه‌هایی محدود کرد.

وی افزود: در مقاطع مختلف، حتی هم‌زمان با مذاکرات نیز فشار و حمله از سوی آمریکا ادامه داشته است؛ بنابراین مسئله اصلی را نمی‌توان صرفاً به تغییر دولت‌ها یا جریان‌های سیاسی داخلی مرتبط دانست، بلکه موضوع استقلال و ایستادگی ملت ایران است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی خاطرنشان کرد: این انسجام که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد، باید استمرار پیدا کند و یکی از وظایف اصحاب فرهنگ و هنر نیز این است که واقعیت این ایستادگی را برای نسل‌های آینده روایت کنند.

۴۰ کتاب برای روایت یک جنگ

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با قدردانی از نویسندگان و فعالان فرهنگی که برای ثبت وقایع جنگ اخیر وارد میدان شده‌اند، گفت: نویسندگان با وجود مشکلات و دغدغه‌هایی که دارند، به‌سرعت پای کار آمدند و توانستند جنگ چهل‌روزه را در قالب ۴۰ اثر مکتوب روایت کنند.

وی این اقدام را آغاز یک مسیر دانست و افزود: این حرکت نباید به کتاب محدود شود، بلکه باید در کنار ادبیات، از سایر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری نیز استفاده کرد تا ابعاد مختلف مقاومت با زبان‌های گوناگون برای مردم ایران و مخاطبان جهانی بازگو شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت روایت مقاومت اظهار داشت: هم باید برای مردم روایت مقاومت داشته باشیم و هم فرهنگ مقاومت و فرهنگ بسیج را در سطح جهانی معرفی کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب ادامه داد: برای معرفی یک فرهنگ به جامعه و جهان، استفاده از ظرفیت ادبیات و هنر، ترجمه آثار و تولید آثار تازه ضروری است و باید از این ظرفیت برای آشنایی ملت‌های مختلف با واقعیت‌های مقاومت و ایستادگی مردم ایران بهره گرفت.

وی همچنین با اشاره به اعتراضات دانشجویان در برخی دانشگاه‌های آمریکا نسبت به جنگ و کشتار غیرنظامیان گفت: امروز در نقاط مختلف جهان، بخشی از افکار عمومی درباره وقایع جاری پرسش‌هایی مطرح می‌کنند و نسبت به کشته شدن زنان و کودکان اعتراض دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در پایان تأکید کرد: وظیفه اصحاب ادبیات و هنر، ثبت حقیقت و انتقال آن به نسل‌های آینده است. همان‌گونه که روایت عاشورا پس از قرن‌ها ماندگار شده، باید حوادث مقاومت ملت ایران نیز به شکلی ثبت و روایت شود که در گذر زمان دچار تحریف نشود و نسل‌های آینده بتوانند تصویری روشن از این دوران داشته باشند.

منبع: ایسنا