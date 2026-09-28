پیشکسوت فوتبال می گوید که اگر مربی داخلی بهتر از قلعه نویی نداریم، مربی خارجی برای تیم ملی بیاوریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رسول کربکندی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی ازبکستان در بازی دوستانه اظهار کرد: ما با تیم ملی ازبکستان مدام بازی می‌کنیم، اما قادر به شکست دادنش نیستیم و این موضوع نشان می‌دهد که فوتبال ما حال و روز خوشی را ندارد. به هر حال بازیکنان باتجربه ما در این بازی اشتباه کردند و ۳ گل دریافت کردیم. البته تقریبا ۵۰ درصد بازیکنان مسن و ۵۰ درصد بازیکنان جوان بودند و در هر ۲ نیمه بازی این تعادل حفظ شد، اما از نظر فوتبالی تیمی که جوانگرایی کرده بود و جوان‌های خوبی داشت، از اشتباهات ما حداکثر استفاده را کرد و ۳ گل زد. در مجموع ما چند سال هست که نمی‌توانیم ازبکستان را ببریم.

مقابل تیم‌های ضعیف‌تر در آینده به مشکل می خوریم

کربکندی درباره اینکه اشتباهات بیرانوند، حاج صفی و خلیل زاده را در این بازی چطور ارزیابی می‌کند و اینکه همچنان سرمربی تیم ملی به این بازیکنان اعتقاد دارد، گفت: قلعه نویی اعتقاد به این بازیکنان دارد و خودش هم باید جوابگو باشد. در مجموع حال فوتبال ما خوب نیست هم تیم ملی امید ما از بازی‌های آسیایی حذف شد و هم تیم ملی بزرگسال برابر تیم ملی ازبکستان باخت. این توقف فوتبال ما نشان می‌دهد که ما در آینده با این گونه بازی کردن و ندادن فضا به بازیکنان جوان مقابل تیم‌های ضعیف‌تر به مشکل برمی خوریم.

تا زمانی که قلعه نویی هست جوانگرایی را نمی بینیم

پبشکسوت فوتبال درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که در تیم ملی جای جوانگرایی نیست و ما داریم تغییر نسل می‌دهیم وبه نظرش فرق جوانگرایی با تغییر نسل چیست، گفت: این برای همه سوال است که چه زمانی وقت جوانگرایی است. قاعدتا کشور‌های دنیا بعد از سوت پایان جام جهانی می‌آیند تغییرات را ایجاد می‌کنند و ۴ سال به جوان‌ها فرصت می‌دهند که اعتماد به نفس پیدا می‌کنند و جا بیفتند و با تاکنیک‌ها آشنا شوند و برای تیم ملی شان بازی کنند و مثمر ثمر باشند. ما قبل از جام جهانی می‌گوییم که جام جهانی جای جوان‌ها نیست و بعد از آن که جام ملت‌ها شروع می‌شود می‌گوییم که حالا وقت جوانگرایی نیست. ما نمی‌دانیم چه زمانی باید جوانگرایی صورت بگیرد. الان در فوتبالمان جوان‌های خوبی هستند، اما آنها برای نشستن روی نیمکت و سکو‌ها نیستند. به نظرم باید به این جوانان اعتماد کرد، اما مشکل این است که هیچ کس آینده را نمی‌بیند و همه امروزشان را می‌بینند تا یک رزومه خوب برای خودشان ایجاد کنند. ما دچار دوگانگی شدیم که کی باید این جوانگرایی انجام شود. تغییر نسل همان جوانگرایی هست، یعنی اینکه ما بیاییم و نسل گذشته را تغییر بدهیم، اما تا زمانی که قلعه نویی سرمربی تیم ملی هست این اتفاق نمی‌افتد.

اشکالات و ایرادات ما را روس‌ها می‌توانند نشان بدهند

او درباره اینکه بازی بعدی تیم ملی ایران برابر تیم ملی روسیه را چطور می‌بیند، بیان کرد: روس‌ها چند سال هست که از بازی‌های بین المللی محروم هستند و در هیچ جام و تورنمنتی به علت محرومیت نمی‌توانند بازی کنند؛ بنابراین روسیه یکی از تیم‌هایی هست که می‌تواند با ما بازی کند و تجربه خوبی برای ما هست و اشکالات و ایراداتمان را روس‌ها می‌توانند به ما نشان بدهند.

بازی‌های جام ملت‌های آسیا برای ما سخت است

کربکندی درباره اینکه نگرانی بابت جام ملت‌های آسیا وجود دارد، گفت: بله، قطعا همه علاقمندان فوتبال نگران هستند. البته عده‌ای از مردم به خاطر مشکلات اقتصادی دیگر به فوتبال توجهی نمی‌کنند و این اتفاقات باعث می‌شود که قید فوتبال را بزنند و کمتر به فوتبال فکر کنند، اما به طور حتم بازی‌های جام ملت‌های آسیا برای ما سخت است.

برخی از بازیکنان خودشان را به خطر نمی‌اندازند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه حذف تیم ملی امید از بازی‌های آسیایی ناگویا را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: همه اتفاقاتی که دارد می‌افتد نشان می‌دهد که ما برنامه ریزی نداریم و خیلی به کار با جوانان بهایی نمی‌دهیم و ۲، ۳ ماه قبل از مسابقات یک سرمربی می‌گذاریم و بعد برخی از باشگاه‌ها همکاری می‌کنند و بعضی دیگر همکاری نمی‌کنند. برای موفقیت یک تیم باید زمان زیادی بازیکنان در کنار هم باشند و کار کنند. بازیکنانی که در لیگ بازی می‌کنند، طبیعی است که خودشان را برای بازی در تیم‌های رده‌های سنی پایین به خطر نمی‌اندازند. علی رغم اینکه اسم‌های کوچکی در تیم ملی امید نبوده است و اکثرا بازیکنان لیگ برتری بودند. مراقب کردن بازیکنان از خودشان، عدم هماهنگی و فرصت کم باعث شدند که تیم ملی امید نتیجه نگیرد. وقتی بازیکنی یک روز قبل از مسابقات می‌رسد طبیعی است این بازیکن نمی‌تواند اثرگذاری که نیاز است انجام بدهد. به نظرم بهترین جمله این است که حال فوتبالمان خوب نیست.

ما برنامه ریزی بلند مدت در فوتبالمان نداریم

او درباره اینکه با استعفای حسین عبدی از سرمربیگری تیم ملی امید موافقت شده است، بیان کرد: طبیعی است وقتی تیم نتیجه نمی‌گیرد سرمربی تیم می‌داند که برکنار می‌شود. حالا برخی از مربیان می‌آیند خودشان استعفا می‌دهند. ما برنامه درازمدت نداریم و می‌آییم یک مربی که سفارش شده است را برای تیم ملی می‌گذاریم و بعد از ۴ بازی او را برمی داریم. این اتفاقاتی هست که در فوتبال ما عادی شده است.

مهدی تاج فرار رو به جلو می کند

کربکندی درباره اینکه مهدی تاج بیان کرده که کسی سراغ دارد که یک مربی در داخل کشور از امیر قلعه نویی بهتر باشد، گفت: فرار رو به جلو هست و حرفی می‌زنند تا دهان مردم را ببندند. اگر مربی داخلی خوب وجود ندارد، مربی خارجی بیاورند. چه دلیلی وجود دارد وقتی در ایران مربی خوب نداریم و قلعه نویی هم در تیم ملی موفق نیست تا چه زمانی باید بنشینیم و عدم موفقیت این آقا را ببینیم. در مجموع کار از بالا خراب است و کاریش نمی‌شود کرد.

فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشد

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه مهدی تاج بیان کرده که حذف تیم ملی امید ارتباطی با فدراسیون فوتبال ندارد، گفت: تیم ملی امید زیر نظر فدراسیون فوتبال است و باید جوابگو باشد. وقتی برنامه ریزی درازمدت نباشد و اردو‌ها و بازی‌های تدارکاتی خوب گذاشته نشود این اتفاقات می‌افتد و همه اینها را باید فدراسیون فوتبال تدارک ببیند. به هر حال تاج با این حرف‌ها فرار رو به جلو می‌کند.

حال فوتبال ما خوب نیست

او درباره اینکه وضعیت فوتبال ایران در آینده را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من گفتم اصلا حال فوتبال ما خوب نیست و اگر فکر عاجلی برای زیربنا‌های فوتبال کشورمان نشود در آینده از تیم‌های ضعیف‌تر هم شکست می‌خوریم و کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم.