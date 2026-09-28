باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سعید مراغه چیان پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ناکامی تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: ما دیگر نمی‌توانیم تیم خوبی داشته باشیم. من ۱۰، ۱۵ سال پیش جزو نفرات اولی بودم که گفتم فوتبال ایران رو به نزول است، به خاطر اینکه وضعیت پایه‌های فوتبال ما خراب است.

فدراسیون فوتبال در ناکامی تیم ملی امید مقصر است

او افزود: زمانی که حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید شد چه زمانی بازیکنان را در اختیارش گذاشتند و اردوی آماده سازی برای این تیم تدارک دیدند. کاری نکردند که انتظاری از تیم ملی امید داشته باشند. فدراسیون فوتبال هم خودش مقصر است و یکسری بازیکن و مربی در راس امور گذاشته که اصلا نمی‌دانند فوتبال چه چیزی هست. حالا فوتبال ما بدتر از این هم خواهد شد.

در بازی با ازبکستان روی اشتباهات فردی گل خوردیم

مراغه چیان درباره شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ازبکستان اظهار کرد: ما همیشه تیم ملی ازبکستان را می‌بریم و یا مساوی می‌کنیم، اما این دفعه با ۳ گل شکست خوردیم. ما روی اشتباهات فردی گل خوردیم و نشان دهنده این است که هماهنگی لازم بین بازیکنان نیست.

بازیکنان سن بالا به تیم ملی فوتبال چسبیده اند و رهایش نمی کنند

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه امیر قلعه نویی اعتقادی به جوانگرایی ندارد، بیان کرد: تیم ملی فوتبال باید جوان شود و من این موضوع را ۲، ۳ سال پیش گفتم که تیم ملی فوتبال را باید جوان کرد و این جوان‌ها که به زمین می‌روند، انگیزه پیدا می‌کنند. بازیکنان سن بالا می‌دانند که الان چه شرایطی دارند، اما آنها رها نمی‌کنند و به تیم ملی چسبیده‌اند و همچنان دوست دارند بازی کنند. ما در مسابقات مقدماتی و گروهی جام جهانی جهانی می‌توانستیم از جوانان استفاده کنیم که نکردیم، اما الان در مسابقات جام ملت‌های آسیا هم نمی‌دانم سرمربی تیم ملی می‌خواهد از چه بازیکنانی استفاده کند.

سلیقه قلعه نویی استفاده از بازیکنان پا به سن گذاشته است

او افزود: به هر حال سلیقه هر مربی متفاوت است و سرمربی تیم ملی فوتبال سلیقه اش این است که از بازیکنان پابه سن گذاشته حمایت کند. اگر من سرمربی تیم ملی بودم از جوانان استفاده می‌کردم.

پایه های استقلال دست غیر استقلالی ها است

مراغه چیان درباره اینکه استعفای حسین عبدی از سرمربیگری تیم ملی امید پذیرفته شده است، گفت: به نظرم موضوع اصلی حسین عبدی نیست. از فدراسیون فوتبال تا پایه‌های فوتبال مشکل ساز هستند. در فوتبال ما کسی سر جای خود نیست. پایه‌های استقلال را ببینید که دست غیر استقلالی‌ها هست و افرادی که مدرک دارند کنار نشستند. فقط دوست و آشنا‌های خود را به تیم خود می‌برند و اصلا نگاه نمی‌کنند که فردی که انتخاب می‌کنند دوره مربیگری دیده است یا نه! اینها در نظر نمی‌گیرند و در نظر گرفتن هم به همین صورت می‌شود. انتخاب‌ها رابطی شده است و همه رفیق‌های خود را به تیم خود می‌آورند.

فوتبال ما روز به روز بدتر می شود

او خاطر نشان کرد: ما از پایه‌ها به استقلال آمدیم، اما الان یکی از بازیکنان استقلال از پایه‌ها نیامدند. معلوم است که فوتبال ما روز به روز بدتر می‌شود. تیم ملی ازبکستان هزینه‌های خوبی برای پیشرفت فوتبال خود می‌کنند و از جوانان خود برای آینده بهره می‌برند، اما فوتبال ما دارد پسرفت می‌کند. اگر در جام جهانی از جوانان استفاده می‌کردند بدتر از این نتیجه نمی‌گرفتیم و جوانان انگیزه بالایی پیدا می‌کردند. البته نظرات متفاوت است و سرمربی تیم ملی می‌خواهد از بازیکنان مسن استفاده کند. من نمی‌گویم که کل تیم ملی فوتبال جوان شود بلکه می‌گویم ۵، ۶ بازیکن جوان در ترکیب اصلی تیم ملی باشند.



مراغه چیان درباره بازی بعدی تیم ملی ایران برابر تیم ملی روسیه گفت: من شرایط تیم ملی روسیه را نمی‌دانم. با شرایطی که تیم ملی فوتبال دارد این تیم نمی‌تواند نتایج خوبی بگیرد.

مطمئن باشید تیم ملی در جام ملت ها نتیجه خوبی نمی گیرد

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه امیدواری وجود دارد که تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا نتایج خوبی بگیرد، بیان کرد: من به شما قول می‌دهم امیدواری وجود ندارد مگر اینکه شانس به ما رو کند. مطمئن باشید که تیم ملی نتیجه خوبی در جام ملت‌های آسیا نمی‌گیرد.

امثال ما را به فدراسیون فوتبال راه نمی دهند

او درباره اینکه مهدی تاج بیان کرده که فدراسیون فوتبال ربطی با حذف تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی ناگویا ندارد، گفت: به هر حال همه چیز زیر نظر فدراسیون فوتبال است و نقش زیادی دارد. رئیس فدراسیون فوتبال سرمربی و سرپرست را انتخاب می‌کند و مربیان هم با نظر سرمربی تیم برمی گزینند. من ندیدم افرادی که در کنار رئیس فدراسیون فوتبال هستند فوتبالی باشند. ما دوره مربیگری را کامل دیدیم، اما هیچ استفاده‌ای هم نشده است. اصلا امثال ما را به فدراسیون فوتبال راه نمی‌دهند که به آنجا برویم.