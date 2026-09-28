مدرک جدید پرسپولیس به کمیته استیناف برای محکومیت یاسر آسانی بازیکن استقلال مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس مدرک جدیدی در پرونده آسانی به کمیته استیناف ارائه کرده است که شامل پیشنهاد رسمی اینجنت این بازیکن به سرخپوشان بوده است.

ایجنت یاسر آسانی بعد  از فسخ،  پیشنهادی به باشگاه پرسپولیس  ارائه می دهد؛ با این مضمون که او با استقلال فسخ کرده و پرسپولیس می‌تواند برای جذبش اقدام کند.

به هر حال مدرک از این معتبرتر وجود ندارد.  اگر باشگاه پرسپولیس با رقم عجیب و غریب آنها موافقت می‌کرد ، آسانی عوض قرارداد جدید با استقلال به پرسپولیس می آمد. 


باشگاه پرسپولیس این مدرک را به کمیته استیناف ارائه داده است چون‌ طبق قانون بعد رای کمیته استیناف، باشگاه می تواند پرونده را خارج از کشور در دادگاه حکمیت ورزشcas پیگیری کند. 

حالا باید دید رای کمیته چیست. اگر آنها هم به این مدرک بی اعتنا باشند، آن وقت باید دید قضات دادگاه حکمیت ورزش چه حکمی می دهند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
تراکتورسازی
۱۱:۱۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
بروبازی کن امتیاز بگیر با اینکارا بجایی نمیرسب
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
نیسامن
۱۱:۰۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
پرسپولیس چرا تمرکز خود را روی بازی هاش نمیزاره، چقدر تیم بدبختی است...
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
استقلال تا هفته 7 هیچ امتیاز. منفی 21 گل خورده
۰
۲
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