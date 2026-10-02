کارشناس مسائل سیاسی، گفت: ما با آمریکا در وضعیت جنگ و صلح قرار نداریم، اما شرایط کنونی به هیچ وجه شبیه گذشته نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - علی شریعتی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این شرایط، دیپلماسی ما نقش بسیار مهمی دارد. امیدوارم با توافق، باز شدن تنگه هرمز و کاهش تنش بتوانیم این دوره را مدیریت کنیم.

شریعتی خاطرنشان کرد: شرایط قابل پیش‌بینی است، اما به نظر من تنش تا پایان دوره ترامپ از بین نمی‌رود.

وی در مورد نقش چین در این روزهای پرتنش غرب آسیا تصریح کرد: چین یکی از تأمین‌کنندگان انرژی ما است و ما به عنوان تأمین‌کننده انرژی چین، نقش مهمی برای این کشور داریم.

شریعتی بیان کرد: چین رقیب اول یا دوم آمریکا در بسیاری از عرصه‌ها است و رقابت تنگاتنگی با فاصله از بسیاری کشور‌ها دارد، اما همواره تلاش کرده که هیچ‌گاه مستقیم با آمریکا درگیر نشود؛ مخصوصاً با توجه به اینکه سهم ما در تولید ناخالص داخلی زیر یک‌دهم درصد است.

وی یادآور شد: با این حال، چین از بابت سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور‌های حوزه خلیج فارس انجام داده و همچنین مسیر تأمین انرژی مورد نیاز خود برای تولید، دچار سکته و بحران شده است. چین نیز از زیاده‌خواهی آمریکا ناراضی است و به‌صراحت اعلام کرده که تنگه هرمز باید باز شود و مذاکرات انجام گیرد.

علی شریعتی اظهار داشت: به دلیل رقابت نزدیک چین با آمریکا، شاید نتوان توقع میانجی‌گری از آن داشت؛ اکنون شاید چین بتواند این نقش را با الگو و ادبیات متفاوتی ایفا کند.