باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با توجه به محدودیت آب و خاک کشور، تغییر اقلیم و افزایش جمعیت، یکی از مهمترین اولویت‌ها در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در کشاورزی فراسرزمینی است.

براساس آمار سطح کشاورزی فراسرزمینی در جهان افزون بر ۸۰ میلیون هکتار است و کشاورزی فراسرزمینی بیشتر توسط کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، انگلستان، چین و ژاپن و حتی کشورهای عربی همچون عربستان و امارات انجام می‌گیرد، اما به رغم آنکه ایران کشت فراسرزمینی را در سال ۹۵ در برخی کشورها آغاز کرد، اما سطح آن بسیار محدود است. هر چند در برنامه هفتم در راستای تامین امنیت غذایی پایدار هدفگذاری شده که سطح کشت فراسرزمینی به ۲ میلیون هکتار برسد.

بنابر گفته کارشناسان، با توجه به محدودیت منابع آب و خاک در کشور، استفاده از ظرفیت کشورهای دارای منابع و فناوری‌های مناسب از جمله توسعه کشاورزی فراسرزمینی و سرمایه‌گذاری مشترک، باید به یکی از محورهای مهم دیپلماسی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود و کشور ما با محدودیت‌هایی در زمینه منابع آب و خاک مواجه است، به همین دلیل یکی از موضوعات مهمی که باید در مذاکرات اقتصادی با کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد، استفاده از ظرفیت تولیدی و منابع کشورهای دیگر

امکان تحقق کشاورزی فراسرزمینی در سطح بیش از ۲ میلیون هکتار تا پایان برنامه هفتم

ارسلان قاسمی مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: کشت فراسرزمینی در دنیا در حال انجام است. به عنوان مثال کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نمونه خوبی برای کشت فراسرزمینی هستند.

به گفته وی، بنده معتقدم در شرایط کنونی کشت فراسرزمینی نداریم چراکه کشاورزی فراسرزمینی بدان معناست که در کشورهای دارای اقلیم مناسب، محصول مورد نیاز را کشت یا دامپروری انجام دهیم و در نهایت محصول نهایی وارد کنیم، اما در شرایط فعلی آنچه به اسم کشاورزی فراسرزمینی وجود دارد، سرمایه گذاری ایرانی ها در خارج است که با کشت فراسرزمینی متفاوت است و در کشت فراسرزمینی محصول حتما باید وارد کشور شود.

قاسمی ادامه داد: وزارت جهاد و وزارت صمت در خصوص کشاورزی فراسرزمینی باید پای کار باشند و ضرورت کشاورزی فراسرزمینی به منظور امنیت غذایی پایدار نیازمند زیرساخت و الزاماتی است که باید فراهم شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه کشاورزی فراسرزمینی کمتر از یک درصد است، گفت: با توجه به اهمیت خودکفایی و ارتقای ضریب امنیت غذایی، کشاورزی فراسرزمینی باید در دستور کار بگیرد و تا پایان برنامه امکان تحقق کشاورزی فراسرزمینی در بیش از ۲ میلیون هکتار وجود دارد.

کشاورزی فراسرزمینی فرصتی برای تامین امنیت غذایی پایدار

سید فخرالدین عامریان رئیس انجمن کشاورزی فراسرزمینی گفت: کشاورزی فراسرزمینی از دهه ۸۰ دیگر کشورها آغاز کردند و اراضی مستعد کشاورزی دارای اقلیم مناسب را خریداری کردند.

به گفته وی، کشور ما از سال ۹۱ بخشنامه ای در خصوص کشت فراسرزمینی صادر کردند، اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است

عامریان ادامه داد:دولت ها تسهیلاتی در خصوص کشت فراسرزمینی باید بدهند و از طرفی اجازه دهند محصول کشاورزی تولیدی وارد کشور شود.

رئیس انجمن کشاورزی فراسرزمینی با بیان اینکه کشاورزی فراسرزمینی امنیت غذایی در بردارد، گفت:با کشاورزی فراسرزمینی اطمینان خاطری از کشت و تولید داریم، اما در شرایط فعلی با تشدید تحریم ها که برخی کشورها نگران فروش کالا هستند، با اجرای کشاورزی فراسرزمینی می توان غذای مورد نیاز را تامین کرد و از طرفی ۱۰ درصد صرفه جویی ارزی در بر دارد.

توسعه کشاورزی فراسرزمینی راه حلی برای کاهش وابستگی به آن سوی مرزها

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با کشاورزی فراسرزمینی علاوه بر بحث کشت و کار بدنبال آن هستیم تا در حوزه های دام و طیور در آن سوی مرزها تولید کنندگان فعالیت داشته باشند و تدابیر مناسبی در این خصوص اتخاذ شده است.

به گفته وی، با توجه به شرایط فعلی وزیر جهاد کشاورزی پیگیر اجرای کشاورزی فراسرزمینی است و اتاق اصناف کشاورزی تمام تلاش خود را در این راستا گذاشته است و با کمک وزارت امور خارجه برنامه ریزی های لازم انجام خواهد شد.

عالمی گفت: هدف ما از کشاورزی فراسرزمینی آن است که در بحث تامین کالاهای اساسی وابسته به خارج نباشیم و با توسعه کشاورزی فراسرزمینی تا رسیدن به خودکفایی بتوانیم به اهداف دست یابیم.

تغییرات اقلیمی و خشکسالی سایر نقاط جهان از جمله ایران را تحت تاثیر قرار داده است، از این رو کشت فراسرزمینی می‌تواند به عنوان یک فرصت زمینه را برای افزایش تولیدات کشاورزی کشور فراهم کند و به تامین محصولات مورد نیاز بپردازد و با توجه به خشکسالی سنوات اخیر، کشت فراسرزمینی می تواند زمینه رونق تولیدات کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی برای یک کشور را فراهم می‌کند.