\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0632\u0647\u067e\u0627\u062f \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632\u060c \u0645\u06cc\u200c\u062c\u0646\u06af\u06cc\u0645 \u062d\u062a\u06cc \u0622\u062e\u0631\u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc\u060c \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0634\u0634 \u0646\u0641\u0631\u0647\u060c \u0622\u0628\u0631\u0648\u06cc \u0639\u0631\u0628 \u0648 \u0644\u0648\u0627\u0632\u0645 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0632\u062e \u0627\u0631\u0632 \u0648 \u0645\u0631\u0632 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0