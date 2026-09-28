عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید وزارت نفت در استمرار تامین انرژی و سوخت‌رسانی در شرایط جنگی و تشدید تحریم‌ها نقش مهمی ایفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بازنشر بخش‌هایی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت گفت: یکی از نکات مهم این پیام آن است که عملکرد دولت چهاردهم در تامین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم و همچنین مدیریت انرژی، در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که کشور با محدودیت‌ها و تشدید تحریم‌ها مواجه بوده است.

نماینده مردم آق‌قلا و گرگان در مجلس اظهار کرد: اداره کشور در شرایط جنگی، تنها به مسائل نظامی محدود نمی‌شود و تامین نیازهای روزمره مردم، حفظ جریان تولید و تامین انرژی نیز بخشی از مدیریت شرایط بحرانی است؛ از این منظر، اقداماتی که در حوزه‌های مختلف دولت برای استمرار خدمت‌رسانی انجام شده، اهمیت ویژه‌ای دارد.

این نماینده مجلس با اشاره به جایگاه وزارت نفت در این میان بیان کرد: وقتی در پیام رهبر معظم انقلاب از «مدیریت انرژی» به‌عنوان یکی از اقدامات شایسته دولت نام برده می‌شود، نمی‌توان نقش وزارت نفت را در این حوزه نادیده گرفت. این وزارتخانه در تامین نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و استمرار سوخت‌رسانی، نقش اساسی دارد و عملکرد آن به‌صورت مستقیم با زندگی مردم و فعالیت بخش‌های مختلف کشور مرتبط است.

سنگدوینی اضافه کرد: یکی از مسائل مهم در شرایط تحریم این است که زنجیره تامین انرژی بدون توقف ادامه پیدا کند. تولید، انتقال، پالایش، توزیع و سوخت‌رسانی همه حلقه‌های یک زنجیره هستند و هرگونه اختلال در آنها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد.

نماینده مردم آق‌قلا و گرگان در مجلس می‌گوید در شرایط جنگ تحمیلی سوم و تشدید تحریم‌ها، استمرار تامین انرژی و سوخت‌رسانی به بخش‌های مختلف کشور اهمیت ویژه‌ای داشت و وزارت نفت در حفظ این زنجیره نقش مهمی ایفا کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بازنشر این بخش از پیام رهبر معظم انقلاب نیز حائز اهمیت است، گفت: این بخش از پیام ایشان سه محور مشخص از عملکرد دولت را بار دیگر مورد توجه قرار داده است یعنی تامین کالا و خدمات مورد نیاز مردم، ترمیم نقاط آسیب‌دیده و مدیریت انرژی چراکه این موارد موضوعاتی هستند که مردم آثار آنها را به‌صورت مستقیم در زندگی خود احساس می‌کنند.

نماینده مردم آق‌قلا و گرگان در مجلس تصریح کرد: دولت در کنار اقدامات انجام‌ شده باید برای رفع مشکلات باقی‌مانده نیز برنامه داشته باشد. به‌ویژه در حوزه انرژی، لازم است اقدامات کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌های زیرساختی و بلندمدت دنبال شود تا پایداری تولید و تامین انرژی کشور بیش از گذشته تضمین شود.

سنگدوینی گفت: آنچه در پیام رهبر معظم انقلاب مورد اشاره قرار گرفته، باید برای همه دستگاه‌ها یک مبنای مهم برای ادامه خدمت‌رسانی باشد یعنی در شرایط سخت نیز تامین نیاز مردم، حفظ زیرساخت‌ها و مدیریت منابع کشور نباید متوقف شود.

برچسب ها: وزارت نفت ، مدیریت انرژی
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