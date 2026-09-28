شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی برق در شهرستان مهر شهر اسیر ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین روز‌های فصل پاییز قطعی برق در برخی نقاط کشور موحب نارضایتی بسیاری از مردم شده و مشکلات بسیاری را برای شهروندان به همراه داشته است. اما با آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها قطعی برق همچنان ادامه دارد، خاموشی‌هایی که در ماه‌های گذشته زندگی روزمره مردم را مختل کرد و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی برق در شهرستان مهر شهر اسیر استان فارس گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر ما در جنوب استان فارس شهرستان مهر شهر اسیر ساکن هستیم، امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ برق قطع شد و تا ساعت ۱۹ ادامه داشت. با وجود اینکه وزیر محترم نیرو اعلام کردند قطعی برق نخواهیم داشت، اما همچنان برق ما قطع می‌شو. لطفا پیگیری کنید چه زمانی این مشکل حل می‌شود؟ ممنونم

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