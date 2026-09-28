شبکه ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد ۸ تفنگدار دریایی آمریکا در حمله موشکی ایران در تنگه هرمز زخمی شده‌اند. این نخستین اصابت تاییدشده موشک‌های ایرانی به ناو جنگی آمریکا در جنگ اخیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد در پی اصابت یک موشک کروز ضدکشتی ایران به شناوری که تفنگداران دریایی آمریکا در آن حضور داشتند، هشت نظامی آمریکایی زخمی شدند.

بر اساس گزارش شبکه ان‌بی‌سی نیوز که روز یکشنبه به نقل از سه مقام آمریکایی منتشر شد، این حادثه دو هفته پیش و در ۱۴ سپتامبر در تنگه هرمز رخ داده است. یعنی درست همان روزی که سنتکام مدعی شد شناورهای آمریکایی از حملات موشکی ایران گریخته و هیچ خسارت یا تلفاتی ثبت نشده است.

به گفته این مقام‌ها، موشک کروز ضدکشتی ایران به شناوری که تفنگداران دریایی آمریکا در آن فعالیت می‌کردند اصابت کرد و هشت تفنگدار دریایی آمریکا در این حمله دچار جراحت شدند.

این نظامیان در پی حمله به دلیل استنشاق دود و همچنین احتمال آسیب‌های مغزی ناشی از ضربه، تحت درمان قرار گرفتند. مقام‌های آمریکایی گفتند برخی از آنها علائمی شبیه عوارض ناشی از ضربه مغزی، از جمله سردرد، داشتند.

از میان هشت تفنگدار زخمی‌شده، هفت نفر نیروی سرباز و یک نفر افسر بودند. این تفنگداران به عنوان بخشی از یک تیم رزمی گردان در حال انجام مأموریت بودند که موشک ایرانی به شناور آنها اصابت کرد.

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند شناور هدف‌گرفته‌شده متعلق به نیروی دریایی آمریکا نبود، اما از اعلام نوع شناور خودداری کردند و تنها آن را یک شناور دریایی توصیف کردند.

از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ماه فوریه، آمار تلفات و مجروحان نیرو‌های آمریکایی با بررسی‌های فزاینده‌ای روبه‌رو بوده و شمار نیرو‌های کشته و زخمی در گزارش‌های مختلف تغییر کرده است.

بر اساس سامانه تحلیل تلفات دفاعی پنتاگون، تا روز چهارشنبه ۸۶۱ نیروی نظامی آمریکایی در جریان این درگیری زخمی شده بودند.

هشت تفنگدار دریایی زخمی‌شده در حمله ۱۴ سپتامبر، نزدیک به ۱۰ روز پس از این حادثه به پایگاه داده تلفات نظامی آمریکا اضافه شدند. یک مقام آمریکایی علت تأخیر در ثبت این موارد را احتمال بروز برخی علائم در روز‌های بعد از حادثه و همچنین به‌روز نبودن لحظه‌ای سامانه اعلام کرد!

منبع: آناتولی

برچسب ها: تنگه هرمز ، تفنگداران آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
واقعا این امریکایی ها عجب موجودات و جانوران خبیثی هستن. مثل ....دروغ می گن. چقدر ترسو و بزدل و ضعیفن. چقدر این جنایتکارا از مرگ می ترسن.
۰
۰
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United States of America
ناشناس
۱۴:۳۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
زنده بادسپاه وارتش
پاینده باد ایران
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
تو که انقد طرفدار ایرانی چرا با آی پی آمریکا نظر میزاری؟!؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
آمار تلفات آمریکایی ها خیلی بیشتر از آن چیزیست که رسانه ای شده منتهی به علت امید به برنده شدن ترامپ در انتخابات پیش رو از اعلام واقعی آن خودداری میکنند.هر چند در آینده همه چیز مشخص خواهد شد و به قول ما ایرانیا ماه همیشه پشت ابر نمیمونه.
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
من موندم چرا فقط جراحت برمیدارن.مگه اینا موی سگ در آوردن ک هیشکدوم ب درک واصل نمیشن؟
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
اصابت موشک با استفاده از تک تیرانداز فرق داره، مگه این که موشک مستقیم بخوره فرق سرشون!
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن نصیرون.
۱۳:۰۱ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
پاینده باد ایران وطنم
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
زنده بادسپاه وارتش عزیز ودلاور، بعد خداپشت مابه شماگرمه هواستون به رهبرعزیزباشه مسئولین رهبرفروشی نکنن رهبرغریب ومظلومه
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
چرا زخمی میشن نمیمیرن
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
کشته میدن ولی الکی میگن زخمی
کشته ها رو جاهای دیگه فاکتور میکنن
مثلا میگن تو فلان جای آمریکا تصادفی شد
۴ نفر کشته شدن
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