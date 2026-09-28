باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد در پی اصابت یک موشک کروز ضدکشتی ایران به شناوری که تفنگداران دریایی آمریکا در آن حضور داشتند، هشت نظامی آمریکایی زخمی شدند.

بر اساس گزارش شبکه ان‌بی‌سی نیوز که روز یکشنبه به نقل از سه مقام آمریکایی منتشر شد، این حادثه دو هفته پیش و در ۱۴ سپتامبر در تنگه هرمز رخ داده است. یعنی درست همان روزی که سنتکام مدعی شد شناورهای آمریکایی از حملات موشکی ایران گریخته و هیچ خسارت یا تلفاتی ثبت نشده است.

به گفته این مقام‌ها، موشک کروز ضدکشتی ایران به شناوری که تفنگداران دریایی آمریکا در آن فعالیت می‌کردند اصابت کرد و هشت تفنگدار دریایی آمریکا در این حمله دچار جراحت شدند.

این نظامیان در پی حمله به دلیل استنشاق دود و همچنین احتمال آسیب‌های مغزی ناشی از ضربه، تحت درمان قرار گرفتند. مقام‌های آمریکایی گفتند برخی از آنها علائمی شبیه عوارض ناشی از ضربه مغزی، از جمله سردرد، داشتند.

از میان هشت تفنگدار زخمی‌شده، هفت نفر نیروی سرباز و یک نفر افسر بودند. این تفنگداران به عنوان بخشی از یک تیم رزمی گردان در حال انجام مأموریت بودند که موشک ایرانی به شناور آنها اصابت کرد.

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند شناور هدف‌گرفته‌شده متعلق به نیروی دریایی آمریکا نبود، اما از اعلام نوع شناور خودداری کردند و تنها آن را یک شناور دریایی توصیف کردند.

از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ماه فوریه، آمار تلفات و مجروحان نیرو‌های آمریکایی با بررسی‌های فزاینده‌ای روبه‌رو بوده و شمار نیرو‌های کشته و زخمی در گزارش‌های مختلف تغییر کرده است.

بر اساس سامانه تحلیل تلفات دفاعی پنتاگون، تا روز چهارشنبه ۸۶۱ نیروی نظامی آمریکایی در جریان این درگیری زخمی شده بودند.

هشت تفنگدار دریایی زخمی‌شده در حمله ۱۴ سپتامبر، نزدیک به ۱۰ روز پس از این حادثه به پایگاه داده تلفات نظامی آمریکا اضافه شدند. یک مقام آمریکایی علت تأخیر در ثبت این موارد را احتمال بروز برخی علائم در روز‌های بعد از حادثه و همچنین به‌روز نبودن لحظه‌ای سامانه اعلام کرد!

منبع: آناتولی