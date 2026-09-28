روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: حادثه رانندگی شب گذشته (یکشنبه) در جاده اراک - ازنا بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه اتوبوس یک کشته و ۱۵ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی گزارش تلفنی ساعت ۲۳:۲۹ شب گذشته (یکشنبه) به سامانه ۱۱۵، مبنی بر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با اتوبوس در محور اراک ـ ازنا، محدوده تقاطع سرسختی سفلی، بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های دستجرده و خیرساز شهباز به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، در پی این برخورد، ۱۵ نفر مصدوم شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه، ضمن انجام تریاژ، اقدامات حمایتی و درمانی پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان آغاز کردند.

بر پایه این گزارش، در ادامه، هفت نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات فوریت‌های پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منتقل شدند و سایر مصدومان نیز خدمات درمانی مورد نیاز را در محل حادثه دریافت کردند.

متأسفانه راننده موتورسیکلت، جوانی حدود ۲۰ ساله، به‌دلیل شدت جراحات و آسیب‌های متعدد، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی ۳۴ پایگاه اورژانس شهری، ۴۸ پایگاه اورژانس جاده‌ای، ۲ پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس دارد.

منبع ایرنا 

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف
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حادثه رانندگی در جاده اراک - ازنا یک کشته و ۱۵ مصدوم برجای گذاشت
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حادثه رانندگی در جاده اراک - ازنا یک کشته و ۱۵ مصدوم برجای گذاشت