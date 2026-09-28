قیمت جهانی نفت افزایش یافت و به قیمت ۱۰۵.۶۴ دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت در آغاز معاملات بیش از ۱ درصد افزایش یافت، به طوری که قیمت نفت خام برنت با ۱.۳۲ دلار یا ۱.۲۷ درصد افزایش به ۱۰۵.۶۴ دلار در هر بشکه رسید، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۷۰ سنت یا ۰.۷۶ درصد افزایش به ۹۳.۱۱ دلار در هر بشکه رسید.

این افزایش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد پیشنهاد ایران برای آتش‌بس ۷ روزه و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است.

بنابر این گزارش، ایران از طریق قطر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک طرح حل و فصل مشخص هفت روزه را به آمریکا ارائه داد، مشروط بر اینکه آمریکا با شرایط ایران موافقت کند، تنگه هرمز در روز ششم باز شود و مذاکرات در روز هفتم آغاز شود.

در همین حال، تحلیلگران به افزایش مداوم خطرات ژئوپلیتیکی که جریان عرضه را تهدید می‌کند، همزمان با تنش‌ها بین عربستان سعودی و صنعا اشاره کردند.

در مورد فعالیت صادراتی، داده‌های کپلر نشان می‌دهد که صادرات نفت خام از تولیدکنندگان اصلی در غرب آسیا در ماه سپتامبر بهبود یافته و به ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز رسیده است، که با افزایش محموله‌ها از طریق تنگه هرمز و تغییر مسیر صادرات عربستان سعودی به بندر راس تنوره همراه بوده است.

با این حال، قیمت‌های بی‌سابقه گازوئیل در آمریکا، بحث‌هایی را در مورد احتمال اعمال محدودیت بر صادرات این ‌کشور برانگیخته است که می‌تواند منجر به کاهش عرضه جهانی و افزایش فشار بر قیمت‌های اروپا شود.

منبع: المیادین