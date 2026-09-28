رئیس‌جمهور آمریکا گفت دولتش در حال بررسی «بسیار جدی» ممنوعیت صادرات گازوئیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد دولت آمریکا در حال بررسی ممنوعیت صادرات گازوئیل است و احتمال اجرای این طرح وجود دارد.

او گفت: «ما خیلی جدی به آن فکر می‌کنیم. این اقدام می‌تواند گاهی باعث افزایش اندکی قیمت بنزین خودرو‌ها شود؛ بنابراین آن را بسیار جدی بررسی می‌کنیم. ممکن است این کار را انجام دهیم.»

ترامپ پیش از این نیز از محدود کردن صادرات گازوئیل حمایت کرده بود. دولت آمریکا هم در روز‌های اخیر پیامد‌های احتمالی یک ممنوعیت موقت یا محدودیت صادرات این سوخت را بررسی کرده است.

این موضوع در حالی مطرح شده که قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد‌های تاریخی رسیده و اختلال در عرضه جهانی سوخت، از جمله پیامد‌های جنگ ایران و اوکراین و آسیب به پالایشگاه‌ها، بازار گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. رویترز گزارش داده قیمت گازوئیل در آمریکا برای نخستین بار از ۶ دلار در هر گالن عبور کرده و ذخایر این کشور همچنان پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله قرار دارد.

آمریکا در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گازوئیل جهان است و محدودیت صادرات می‌تواند عرضه این سوخت در بازار‌های خارجی، به‌ویژه اروپا و آمریکای لاتین، را کاهش دهد. همزمان، کارشناسان انرژی درباره پیامد‌های احتمالی چنین اقدامی بر تولید پالایشگاه‌های آمریکایی و قیمت بنزین هشدار داده‌اند.

منبع: بلومبرگ

برچسب ها: دونالد ترامپ ، گازوئیل
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