\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0645\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0628 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f\u060c \u0628\u0627 \u0642\u062f\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631\u0627\u062a \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d\u060c \u0634\u06a9\u0627\u0631 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0632\u06cc\u0631\u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u062a\u0648\u06a9\u0644 \u0628\u0647 \u062e\u062f\u0627 \u0648 \u0642\u062f\u0631\u062a \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n