باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تجلیل از قدرت بازدارنده نیرو‌های مسلح در شب ۲۱۱ تجمعات شبانه + فیلم

در شب ۲۱۱ مردم با حضور گسترده و پرشور، حمایت بی‌قید و شرط خود را از نیرو‌های متعهد کشور اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ولایت‌مدار در دویست و یازدهمین شب قرار خود، با قدردانی از ایثارات نیرو‌های مسلح، شکار دومین زیردریایی دشمن را نتیجه توکل به خدا و قدرت نظامی ایران دانستند.

 

مطالب مرتبط
تجلیل از قدرت بازدارنده نیرو‌های مسلح در شب ۲۱۱ تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

قدردانی مردم از سربازان و فرماندهان کشور در تجمعات شبانه + فیلم

تجلیل از قدرت بازدارنده نیرو‌های مسلح در شب ۲۱۱ تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

دویست‌وچهارمین شب اجتماعات مردمی به یاد دانش‌آموزان و دانشجویان شهید + فیلم

تجلیل از قدرت بازدارنده نیرو‌های مسلح در شب ۲۱۱ تجمعات شبانه + فیلم
young journalists club

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تجهیزات ضروری خودرو برای سفر پاییزی + فیلم
۹۱۶

تجهیزات ضروری خودرو برای سفر پاییزی + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
دومین چشم شیطان چطور در آب‌های خلیج فارس شکار شد؟ + فیلم
۶۲۳

دومین چشم شیطان چطور در آب‌های خلیج فارس شکار شد؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha