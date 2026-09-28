باشگاه خبرنگاران جوان - امیر برومند، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به بازدید از واحدهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی در جزیره خارگ، از فراهم شدن زمینه پرداخت کمک‌های بلاعوض به خسارت‌دیدگان در جزیره خارگ خبر داد.

امیر برومند با اشاره به نتایج بازدید میدانی از مناطق آسیب‌دیده، اظهار داشت: براساس اعلام شهرداری خارگ، در جریان دومین و سومین دوره حملات جنگی، در مجموع 6 واحد مسکونی و تجاری در این جزیره دچار آسیب و خسارت شده‌اند که وضعیت آن‌ها به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تأکید بر اهمیت موضوع افزود: پس از انجام ارزیابی‌های دقیق در جریان سفر به جزیره خارگ، دستور فوری برای پرداخت کمک‌های بلاعوض به واحدهای آسیب‌دیده صادر شد تا بخشی از آلام و خسارت‌های وارده به این خانواده‌ها جبران شود.

وی با اشاره به حساسیت‌های منطقه تصریح کرد: جزیره خارگ به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق راهبردی و اقتصادی کشور، طی سال‌های مختلف همواره در معرض تهدیدات و حملات قرار داشته است. این حملات علاوه بر خسارات مادی، بر ثبات زندگی ساکنان نیز تأثیر گذاشته است.

برومند با بیان اینکه آسیب‌دیدگی واحدهای مسکونی و تجاری در این جزیره، زندگی روزمره ساکنان را به شدت تحت تأثیر قرار داده، خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات حمایتی، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌هایی است که از جنگ و حملات خارجی آسیب دیده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرداخت فوری این کمک‌ها، در راستای اجرای دستورات لازم برای تسریع در روند حمایت از آسیب‌دیدگان و جبران خسارات وارده به آن‌ها در مناطق مرزی و راهبردی استان بوشهر انجام می‌گیرد.

منبع تسنیم