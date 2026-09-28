باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری دوشنبه در مراسم آغاز نوسازی پالایشگاه روغن‌سازی ایرانول آبادان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در شرکت ایرانول آبادان گفت: بخش راکد این شرکت در کمتر از یک سال فعال خواهد شد و این طرح ابعاد مختلفی در حوزه تولید و اشتغال خواهد داشت.

وی افزود: طرح بسیار خوبی در شرکت ایرانول آبادان اجرا خواهد شد و بخشی از واحدهای راکد این شرکت نیز در کمتر از یک سال فعال می‌شود که می‌تواند آثار مختلفی در منطقه به همراه داشته باشد.

میدری افزود: منابع مالی مورد نیاز این طرح از سوی بانک توسعه تعاون تامین خواهد شد و مجموعه‌های اقتصادی فعال در منطقه ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال دارند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تامین مسکن کارگران گفت: کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس ۵۰۰ واحد مسکونی برای کارگران احداث کرده و تلاش می‌کنیم اجرای چنین طرح‌هایی در سراسر کشور، از جمله آبادان و خرمشهر، دنبال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگر خریدهای مجموعه‌های اقتصادی و دستگاه‌ها، از جمله خرید پوشاک، از تولیدکنندگان و فروشندگان داخل شهرها انجام شود، علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب رونق اقتصادی مناطق نیز خواهد شد.

میدری درباره موضوع واگذاری پالایشگاه آبادان نیز گفت: پالایشگاه آبادان در فهرست واگذاری‌های سازمان برنامه و بودجه قرار ندارد و موارد مطرح‌شده مربوط به نیروگاه یزد و شرکت خلیج فارس بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره وضعیت کارگران بخش تعاون اظهار کرد: کارگرانی که در این بخش فعالیت می‌کنند تغییر وضعیت خواهند یافت تا ضمن بهبود درآمد، امنیت شغلی آنان نیز افزایش یابد.

وی از اهدای تجهیزات پزشکی از سوی سازمان تامین اجتماعی به آبادان و خرمشهر خبر داد و گفت: این موضوع در راستای تقویت زیرساخت‌های درمانی این ۲ شهرستان انجام خواهد شد.

میدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مواضع جمهوری اسلامی ایران گفت: رئیس‌جمهور در سازمان ملل توانمندی ایرانیان را به جهانیان نشان داد و تصویر واقعی آمریکا را به نمایش گذاشت.

میدری افزود: ملت ایران در برابر آمریکا ایستاده است و اجازه نخواهد داد استکبار جهانی شرایط خود را بر کشور تحمیل کند؛ ما زیر بار ظلم نمی‌رویم، اما صلح عزتمندانه و شجاعانه را خواهیم پذیرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ایران نسبت به تعهدات آمریکا هوشیار است و اگر این کشور به تعهدات خود پایبند باشد، آثار آن را جهان خواهد دید؛ آینده جهان در گرو دستیابی به چنین صلحی است.

منبع ایرنا