رئیس سازمان حج و زیارت آخرین وضعیت برنامه‌های حج ۱۴۰۶، عمره مفرده و سفر‌های زیارتی عتبات را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا رشیدیان در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای منا درباره برنامه‌های حج تمتع ۱۴۰۶ گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری حج و اعزام زائران ایرانی در حال انجام است و احتمالا ماه آینده برای امضای تفاهم‌نامه حج سال آینده عازم عربستان خواهیم شد.

وی درباره قیمت حج ۱۴۰۶ نیز اظهار کرد: تعیین هزینه نهایی حج به دو موضوع مهم، یعنی قرارداد‌های مربوط به خدمات و شرکت‌های سعودی و همچنین نرخ ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی، بستگی دارد و پس از روشن شدن این دو موضوع، قیمت حج مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره عمره مفرده نیز گفت: تیم اعزامی سازمان برای انجام اقدامات مقدماتی و نهایی‌سازی قرارداد‌های اجرایی مرتبط با زائران در عربستان حضور دارد و امیدواریم با فراهم شدن شرایط، ثبت‌نام و اعزام عمره‌گزاران از نیمه دوم مهرماه آغاز شود.

رشیدیان با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل هوایی افزود: هنوز موضع و تصمیم کشور میزبان درباره شرایط اعزام هوایی معتمرین ایرانی به طور کامل مشخص نشده است، اما با توجه به اینکه امور مذهبی مشمول تحریم‌های بین‌المللی نیست، امیدواریم مانعی برای انجام سفر‌های عمره به صورت هوایی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: برای نخستین دوره عمره حدود ۲۰ هزار نفر برنامه‌ریزی شده و ظرفیت دوره‌های بعدی نیز متناسب با شرایط اعلام خواهد شد. قیمت عمره نیز هنوز نهایی نشده، اما تلاش داریم میزان هزینه ارزی سفر عمره افزایش پیدا نکند و در صورت عدم افزایش نرخ پرواز، هزینه کلی تغییرات زیادی نخواهد داشت.

رشیدیان همچنین درباره وضعیت سفر‌های زیارتی به عراق و بسته بودن فرودگاه نجف به روی زائران ایرانی نیز گفت: موضوع سفر‌های مذهبی از شمول تحریم‌های بین‌المللی خارج است و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکل سفر هوایی زائران ایرانی به عتبات در آینده نزدیک برطرف شود.

رئیس سازمان حج وزیارت در عین حال تصریح کرد: سفر‌های زمینی عتبات هم طبق برنامه و روال در حال اجرا است.

وی درباره وضعیت زائرانی که در روز‌های اخیر در مسیر بازگشت قرار داشتند، توضیح داد: زائرانی که سفرشان زمینی بود طبق برنامه به کشور بازگشتند و آن دسته از زائرانی که قرار بود از طریق هوایی بازگردند نیز از مسیر زمینی وارد کشور شدند؛ البته در تلاشیم از ظرفیت پرواز‌های داخلی، ریلی و جاده‌ای به نحو مناسب استفاده کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت در پایان ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن هماهنگی‌ها و فراهم شدن شرایط، روند اعزام زائران ایرانی به حج، عمره و عتبات با شرایط مناسب ادامه یابد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج

برچسب ها: حج ، سر زائران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۵
مردم باید عربستان را تحریم کنند و نروند تا دری بشه براشون و با امریکا متحد نشوند
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