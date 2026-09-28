مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند از نوسازی ۶۳۰ انشعاب آب و اصلاح و توسعه ۱۱ هزار و ۶۳۰ متر شبکه توزیع در ۶ ماهه نخست سال در بیرجند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شریف‌زاده مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند، با اعلام عملکرد اداره اصلاح و توسعه شبکه توزیع و نوسازی انشعابات آب در ۶ ماهه نخست سال، گفت: در این مدت ۶۳۰ فقره انشعاب آب نوسازی و استانداردسازی شده است.

او افزود: در بخش اصلاح شبکه توزیع آب، هزار و ۶۲۵ متر شبکه شهری و ۶ هزار و ۲۲۵ متر شبکه روستایی اصلاح شد؛ همچنین در بخش توسعه شبکه، ۴۱۰ متر شبکه شهری و ۳ هزار و ۳۷۰ متر شبکه روستایی به‌صورت مشارکتی توسعه یافته است.

شریف‌زاده مجموع اقدامات انجام‌شده در حوزه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب را ۱۱ هزار و ۶۳۰ متر اعلام کرد و ادامه داد: این طرح‌ها با هدف افزایش پایداری شبکه، کاهش هدررفت آب و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان شهری و روستایی اجرا شده است. این اقدامات از محل اعتبارات ماده ۱۱ و توسط گروه امانی انجام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی