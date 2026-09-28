در طرح‌های انتظامی لرستان، سارقان، قاچاقچیان و متخلفان صنفی شناسایی و با آنان برخورد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فرماندهان انتظامی شهرستان‌های بروجرد، دورود، پلدختر و چگنی از اجرای طرح‌های مختلف انتظامی و کشف جرائم، دستگیری متهمان و برخورد با تخلفات خبر دادند.

دستگیری ۴ سارق و کشف ۱۳ فقره سرقت در بروجرد / توقیف ۲۵ وسیله نقلیه متخلف

سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا، فرمانده انتظامی بروجرد، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته طرحی را اجرا کردند.

وی افزود: مأموران با شناسایی و رصد مخفیگاه سارقان، ۴ نفر را دستگیر و در بازرسی از محل اختفای آنان، تعدادی اموال مسروقه از جمله ضبط و باند خودرو، کابل برق و شیرآلات کشف کردند که در ادامه تحقیقات، ۱۳ فقره سرقت نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه متخلف و هنجارشکن، تصریح کرد: در این طرح ۱۵ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک یا دارای تخلفات مشهود توقیف و روانه پارکینگ شدند.

توقیف نیسان حامل ۴۶۰ کیلوگرم زغال چوب غیرمجاز در دورود

سرهنگ مجتبی نوریان، فرمانده انتظامی دورود، در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان دورود حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان حامل بار مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۴۶۰ کیلوگرم زغال چوب غیرمجاز کشف و یک نفر را در این رابطه دستگیر کردند و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

دستگیری عامل تیراندازی در پلدختر و کشف سلاح جنگی

سرهنگ رسول کرمی‌چگنی، فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر، اظهار داشت: در پی تیراندازی به سمت یک منزل مسکونی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، وی را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح جنگی و تعدادی فشنگ کشف شد و متهم در تحقیقات، اختلافات خانوادگی را انگیزه ارتکاب جرم عنوان کرد و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری ۲ سوداگر مرگ و کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک در چگنی

سرهنگ شاپور گراوند، فرمانده انتظامی شهرستان چگنی، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان چگنی در راستای اجرای وظایف ذاتی و مبارزه با باند‌های قاچاق مواد مخدر، با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سوداگر مرگ شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، مأموران پس از شناسایی متهمان، در بازرسی دقیق از آنان، مقدار ۱۲ کیلو و ۷۷۵ گرم ماده مخدر تریاک کشف کردند.

پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در خرم‌آباد

سرگرد نصیر کوهزادی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان، اظهار داشت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی با اشراف اطلاعاتی و همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی را به‌صورت مستمر در دستور کار دارند.

وی افزود: در پی گزارش‌های مردمی، ۳ واحد صنفی که تحت پوشش فعالیت صنفی اقدام به توزیع و خرده‌فروشی انواع مواد مخدر و قرص‌های مخدر و روانگردان می‌کردند، با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر مورد بازرسی قرار گرفتند و مقادیری مواد مخدر و قرص‌های مخدر و روانگردان غیرمجاز کشف شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان ادامه داد: همچنین ۲ واحد صنفی متخلف به علت گران‌فروشی، کم‌فروشی و تضییع حقوق شهروندان، با حضور کارشناسان تعزیرات حکومتی پلمب و برای آنان پرونده تخلف تشکیل شد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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