باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامهای آمریکایی اعلام کردند واشنگتن هیچ برنامهای برای فروش تسلیحات به چین ندارد؛ این موضع پس از اظهارات سفیر آمریکا در پکن درباره مطرح شدن پیشنهاد فروش سلاح از سوی دونالد ترامپ به شی جینپینگ اعلام شد.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد دولت آمریکا پس از اظهارات دیوید پردو، سفیر این کشور در چین اعلام کرده است که هیچ برنامهای برای فروش تسلیحات آمریکایی به پکن ندارد.
پردو روز یکشنبه در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود دونالد ترامپ در مقطعی از شی جینپینگ، رئیسجمهور چین پرسیده است که آیا تمایلی به خرید تسلیحات آمریکایی دارد یا خیر.
پس از انتشار این اظهارات، یک مقام آمریکایی به والاستریت ژورنال گفت دولت ترامپ برنامهای برای فروش سلاح به چین ندارد. مقام دیگری نیز تأکید کرد که فروش تسلیحات به چین طبق قوانین آمریکا ممنوع است و هیچ پیشنهاد یا برنامهای برای فروش سلاح به پکن مطرح نشده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که موضوع فروش تسلیحات آمریکا به تایوان همچنان یکی از محورهای حساس روابط واشنگتن و پکن است. پردو پیشتر گفته بود سیاست آمریکا در قبال تایوان پس از دیدار ترامپ و شی تغییری نکرده است.
منبع: والاستریت ژورنال