سپاه: سید مقاومت زنده است؛ راهش در اوج شکوه و اقتدار ادامه دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - در این بیانیه آمده است: دو سال از آن روز خونین و جنایت دژخیمانه و تروریستی گذشت؛ روزی که دست جنایتکار رژیم اهریمنی صهیونیستی، سید مقاومت، پرچمدار آزادگی، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله را از جبهه مقاومت اسلامی به ویژه حزبالله قهرمان لبنان گرفت، اما برخلاف تصور و نیت شیطانی دشمن، درخشش خون مطهر او نه تنها خاموش نشد، بلکه به چشمهای جوشان از اقتدار و بالندگی در پیکره مقاومت تبدیل و جاودانه شد.
این بیانیه میافزاید: سید حسن نصرالله تنها یک رهبر نبود؛ او معمار راهبردی مقاومت نوین، استراتژیست میدان و دیپلماسی، و نماد عینی پیوند ناگسستنی ملتهای مقاوم منطقه بود. او به تاسی از مولا و مقتدای خود شهید امام خامنهای (قدسسره) مقاومت را از یک تاکتیک به یک منظومه فکری، هویتی و تمدنی ارتقا داد و ثابت کرد که مقاومت، نه یک واکنش، بلکه یک انتخاب راهبردی و یک سبک زندگی عزتمندانه و قدرت ساز است.
این بیانیه در ادامه با اشاره به اینکه سید شریف و سلحشور مقاومت در اوج شجاعت، صداقت، فصاحت و صلابت کمنظیر، سخنش کوه را میلرزاند و دلها را روشن میکرد؛ آورده است: تأثیرگذاری شهید سید حسن نصرالله فرامنطقهای بود؛ و شعاع آن از لبنان و فلسطین تا یمن، عراق، سوریه و فراتر از آن، به صدای وجدان بیدار امت اسلامی تبدیل شده بود.
این بیانیه تصریح کرده است: شهید نصرالله، معتقد بود که مقاومت یک جبهه واحد است و پیروزی در هر نقطه از این جبهه، پیروزی برای همه است.
این بیانیه میافزاید: بیتردید، دوران رهبری شهید والا مقام سید حسن نصرالله درخشانترین و پرافتخارترین مقطع تاریخ لبنان عزیز و جایگاه ممتاز او در تاریخ معاصر منطقه، کم نظیر و ماندگار است، و نام او در منظومه فکری مقاومت، همواره به عنوان استراتژیست و نظریهپردازی شناخته خواهد شد که مقاومت را از حاشیه به متن آورد و به یک گفتمان مسلط در معادلات منطقه تبدیل کرد و تا هنگامه شهادت، معادله بازدارندگی برابر رژیم صهیونیستی را برقرار و افسانه شکستناپذیری آن را برای همیشه فرو ریخت.
در ادامه بیانیه تاکید شده است: بیتردید، راه شهید سید حسن نصرالله توسط مقاومت اسلامی لبنان و رزمندگان حزبالله تحت رهبری جانشین صالح او حجت الاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم در اوج شکوه عزت و اقتدار تداوم خواهد یافت؛ کمااینکه مقاومت کم نظیر جنوب و رشادتها و حماسههای تاریخ ساز در علی الطاهر روند مهاجرت معکوس را شدت بخشید و فروپاشی قریب الوقوع رژیم صهیونیستی را نوید میدهد.
این بیانیه خاطرنشان کرده است: امروز، جبهه مقاومت در سراسر منطقه، به ویژه از هنگام وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آمریکای تروریست و رژیم جعلی صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که نماد عزت، آزادگی و ایستادگی ضد سلطه و ضد اشغالگری است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان این بیانیه ضمن تجدید میثاق با امامین کبیر و شهید انقلاب و پاسداشت آرمانهای بلند شهدای جبهه مقاومت به ویژه شهیدان "سید حسن نصرالله" و "سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان"، تسلط، اشراف و مدیریت جبهه مقاومت به دست رزمندگان غیور اسلام بر تنگهی راهبردی "هرمز در میانه نبردهای تمدنی و وجودی امروز را از دستاوردهای ایمان و باور به نصرت الهی توصیف و تاکید کرده است: بار دیگر با صدای رسا و در اوج صلابت و اقتدار اعلام میداریم؛ حمایت از جبهه مقاومت، دفاع از حقوق مستضعفان و ایستادگی تا آزادی کامل قدس شریف، رسالت ابدی، ملی و انسانی سپاه مقتدر مردمی و انقلابی و سایر نیروهای مسلح کشور است و به فضل الهی تحت هدایتهای فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) و میدانداری شکوهمند و مقتدرانه ملت مبعوث شده ایران و وحدت ساحات، توطئههای شیطان بزرگ آمریکای تروریست و سگ هارش رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیانش هرگز به نتیجه نخواهد رسید رزمندگان اسلام تاریخ آینده را رقم خواهند زد و تا پیروزی نهایی گامی پس نخواهند گذارد.
منبع: روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی