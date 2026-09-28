رئیس حوزه قضایی شهرستان جازموریان کرمان از شناسایی و دستگیری متهم به قتل پس از حدود یک سال فرار با اقدامات فنی و عملیاتی پلیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مصیب تلاتوف اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ و متواری شدن متهم، اقدامات قضایی و انتظامی برای شناسایی و دستگیری وی به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی و عملیاتی تیم‌های پلیس آگاهی رودبار جنوب، کرمان و رفسنجان و بهره‌گیری از ظرفیت منابع و مخبرین، سرنخ‌هایی از محل اختفای متهم به دست آمد و در نهایت متهم به هویت اختصاری «ج. ن» پس از حدود یک سال فرار شناسایی و دستگیر شد.

رئیس حوزه قضایی جازموریان گفت: متهم برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

تلاتوف ضمن قدردانی از تلاش عوامل پلیس آگاهی و مجموعه‌های انتظامی و اطلاعاتی، بر پیگیری جدی پرونده‌های جرایم خشن و برخورد قانونی با مرتکبان این جرایم تأکید کرد.

برچسب ها: قتل ، جازموریان
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