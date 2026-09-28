باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - دویست‌ودوازدهمین شب اجتماع مردم شهرکرد، همزمان با سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان و از چهره‌های برجسته جبهه مقاومت، با حضور پرشور مردم در خیابان‌های شهر برگزار شد.

مردم شهرکرد در این اجتماع، با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و پرچم لبنان، از محدوده بلوار ابوذر تا میدان معلم گردهم آمدند و با آرمان‌های شهدای جبهه مقاومت تجدید میثاق کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با گرامیداشت یاد و نام سیدحسن نصرالله، بر ایستادگی در مسیر این شهید و تداوم راه مقاومت تأکید کردند.

حاضران همچنین با تأکید بر ضرورت خونخواهی شهدای جنگ تحمیلی و شهدای جبهه مقاومت، بر حفظ وحدت، ایستادگی و ادامه مسیر ترسیم‌شده از سوی شهدای مقاومت تأکید کردند.

دویست‌ودوازدهمین شب اجتماع مردم شهرکرد در حالی برگزار شد که پرچم‌های ایران و لبنان در کنار یکدیگر، صحنه‌ای از همبستگی مردم با جبهه مقاومت را در خیابان‌های این شهر به تصویر کشید.