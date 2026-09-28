باشگاه خبرنگاران جوان - زاهدی‌اصل معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: امسال نیز در قالب تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و آموزش و پرورش، برنامه‌های مختلفی برای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در مدارس پیش‌بینی شده است که جشن عاطفه‌ها یکی از مهم‌ترین این برنامه‌هاست.

او افزود: در این تفاهم‌نامه، موضوعاتی مانند اجرای طرح مهرآموز، ترویج فرهنگ انفاق، جمع‌آوری صدقات در مدارس، استفاده از ظرفیت شبکه شاد و همکاری در شناسایی و پیگیری وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل مورد توجه قرار گرفته است.

زاهدی‌اصل با اشاره به برگزاری مراسم نمادین جشن عاطفه‌ها در مرکز استان عنوان کرد: این مراسم شنبه ۱۱ مهرماه ساعت ۷:۳۰ صبح در آموزشگاه دکتر شکوهی واقع در خیابان غفاری بیرجند و با حضور مسئولان استانی برگزار خواهد شد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌جنوبی از تغییر شیوه جمع‌آوری کمک‌های دانش‌آموزان در جشن عاطفه‌های امسال خبر داد و بیان کرد: امسال به‌جای توزیع گسترده پاکت‌های جمع‌آوری کمک، در بیشتر مدارس از «کارت مهربانی» استفاده می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند کمک‌های خانواده‌ها را از طریق روش‌های الکترونیکی جمع‌آوری کنند.

او ادامه داد: در این کارت، اطلاعات پویش جشن عاطفه‌ها و روش‌های مشارکت از جمله شماره کارت، کد دستوری، نرم‌افزار «صدقه من» و سامانه‌های نیکوکاری درج شده است و خانواده‌ها می‌توانند از طریق یکی از این روش‌ها کمک خود را واریز کنند.

زاهدی اصل تصریح کرد: در مدارس محل برگزاری مراسم نمادین، پاکت‌های جمع‌آوری کمک نیز به‌صورت محدود توزیع می‌شود تا این اقدام با حضور مسئولان و اصحاب رسانه به شکل نمادین انجام شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به مزایای استفاده از روش‌های نوین پرداخت افزود: کاهش هزینه‌های چاپ و توزیع پاکت، کاهش حجم کار اجرایی و نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین کاهش استفاده مردم از پول نقد از جمله دلایل حرکت امسال به سمت روش‌های الکترونیکی است.

او با بیان اینکه کمک‌های جمع‌آوری‌شده برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند هزینه خواهد شد، اظهار کرد: مدارس می‌توانند دانش‌آموزان نیازمند خود را به کمیته امداد معرفی کنند تا این دانش‌آموزان از کمک‌های تحصیلی، پوشاک و سایر حمایت‌های مورد نیاز بهره‌مند شوند.

منبع: روابط عمومی کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) خراسان‌جنوبی