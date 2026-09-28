باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آموزش یک دمنوش ویژه که برای بیماری‌های ویروسی مناسب است + فیلم

کارشناس طب سنتی در خصوص دمنوش‌هایی که برای مقابله با بیماری‌های ویروسی مناسب هست توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زنده دل، کارشناس طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد دمنوش هایی که برای مقابله با بیماری های ویروسی مناسب هست نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
آموزش یک دمنوش ویژه که برای بیماری‌های ویروسی مناسب است + فیلم
young journalists club

چای بابونه چند منظوره است + فیلم

آموزش یک دمنوش ویژه که برای بیماری‌های ویروسی مناسب است + فیلم
young journalists club

آغاز به کار نمایشگاه قهوه و دمنوش‌ها در فارس/تولید انبوه دستگاه بستنی‌ساز توسط گروه صنعتی شانی مو

آموزش یک دمنوش ویژه که برای بیماری‌های ویروسی مناسب است + فیلم
young journalists club

ویژگی‌های مثبت دمنوش‌ها برای بدن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم
۶۹۹

چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم
۶۸۶

ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم
۶۱۷

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم
۵۲۸

خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
پشت پرده شهر نئوم؛ بزرگ‌ترین کلاهبرداری شرکت‌های آمریکایی از سعودی‌ها! + فیلم
۳۹۲

پشت پرده شهر نئوم؛ بزرگ‌ترین کلاهبرداری شرکت‌های آمریکایی از سعودی‌ها! + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha