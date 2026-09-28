کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز در مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی ناگویا برابر نفر اول جهان شکست خورد و به مدال برنز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نیمه نهایی رقابت های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (دوشنبه ۶ مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا برگزار شد و طی آن نوشاد عالمیان برابر «وانگ چو کین» از چین که نفر اول رنکینگ جهان است به میدان رفت و ۴ بر یک تن به شکست داد.

در ست اول این دیدار حریف چینی که از حمایت تماشاگران پرتعداد حاضر در سالن برخوردار بود از همان ابتدا اختلافش را حفظ کرد و توانست ۱۱ بر ۴ به پیروزی برسد اما در گیم دوم این نوشاد عالمیان بود که تا امتیاز ۵ از حریف پیش افتاد و شرایط خوبی داشت اما نفر شماره یک جهان به بازی برگشت و با جلو افتادن از کاپیتان تیم ملی ایران توانست این گیم را هم ۱۱ بر ۷ پیروز شود.

در ست سوم ملی پوش کشورمان نمایش بهتری داشت و در رقابتی نزدیک توانست این گیم را ۱۱ بر ۹ به سود خود خاتمه دهد اما در ست چهارم این نفر اول رنکینگ فدراسیون جهانی بود که کم نقص بازی کرد و توانست ۱۱ بر ۴ پیروز شود. در گیم پنجم هم حریف چینی نمایش بهتری داشت و با وجود عملکرد مطلوب عالمیان اما در نهایت حریف ۱۱ بر ۶ عالمیان را شکست داد و با پیروزی ۴ بر یک فینالیست شد.

مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی، حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف و عضو هیات اجرایی و محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر ورزش قهرمانی وزارت ورزش با حضور در سالن این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران در دو بخش مردان و زنان با ترکیب نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری، محمدحسنع حبیبی، مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی با هدایت جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی و سرپرستی علیرضا خلیلی نیا در بیستمین دوره بازی های آسیایی حضور داشت و با تک مدال برنز نوشاد عالمیان به کار خود پایان داد.


برچسب ها: تیم ملی تنیس روی میز ، بازی‌های آسیایی
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