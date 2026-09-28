باشگاه خبرنگاران جوان- فرزاد زندی با اشاره به اقدام به‌موقع نیرو‌های حفاظتی اظهار کرد: یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان سروآباد با همکاری هنگ مرزی سپاه، این محموله را شناسایی و کشف کردند و از انتقال این پرندگان به خارج از کشور جلوگیری کردند.

وی افزود: قاچاق و جابه‌جایی غیرمجاز گونه‌های جانوری، علاوه بر تهدید سلامت و امنیت حیات‌وحش، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب به تنوع زیستی و شیوع بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان شود. ازاین‌رو، برخورد با قاچاقچیان و متخلفان محیط زیستی، با جدیت در دستور کار نیرو‌های یگان حفاظت قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان ضمن قدردانی از همکاری هنگ مرزی سپاه در این عملیات، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوکِ خریدوفروش یا جابه‌جایی حیات وحش، موضوع را به ادارات حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند.

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