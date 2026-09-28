نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به آزاد راه مراغه ـ هشترود در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-سید فرید موسوی افزود: با اعتبار تخصیص یافته عملیات اجرای این طرح از کیلومتر صفر تا ۱۳ باسرعت در حال اجرا است.
وی اضافه کرد: براساس اعلام مجری طرح تا پایان سال حدود ۱۳ کیلو متر این طرح از پل دیو رزم تا سه راهی گلی کند زیر بار ترافیک خواهد رفت.
نماینده مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی با بیان این قطعه این طرح بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: عملیات اجرایی این طرح در چندین نقطه در حال اجرا است.
سید فرید موسوی در ادامه گفت: این طرح با مشکلاتی از جمله تامین گازئیل برای ماشین آلات و گاز و برق برای کارخانه آسفالت مواجه است که با پیگری انجام یافته این مشکلات در روز‌های آینده مرتفع خواهد شد.
وی افزود: حدود ۲۹ کیلومتر از این طرح به بهره برداری رسیده و تردد در آن جریان دارد.
عملیات ساخت آزاد راه مراغه - هشترود به طول ۱۰۰ کیلومتر برای تسهیل عبور و مرور استان‌های شمال غرب به مرکز کشور سال ۹۴ آغاز شده است.

برچسب ها: اعتبار ، آزادراه
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