سخنگوی صنعت آب کشور، از تدوین آیین‌نامه بازار بهره‌وری آب و پیش‌بینی راه‌اندازی این بازار در بستر بورس خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب به یک کالای اقتصادی قابل معامله تبدیل می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب کشور در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به شرایط اقلیمی ایران و محدودیت منابع آب، اظهار کرد: با توجه به خشک و نیمه‌خشک بودن بخش عمده‌ای از کشور، آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید برای افزایش بهره‌وری آن، سازوکار‌های اقتصادی ایجاد شود.

او افزود: در قالب بازار بهره‌وری آب، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانند با اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی، از جمله اصلاح شبکه‌های فرسوده، کاهش مصرف آب در مناطق شهری، استفاده از بذر‌های کم‌آب‌بر یا جایگزینی تجهیزات و وسایل کاهنده مصرف، میزان صرفه‌جویی ایجادشده را به یک ارزش اقتصادی تبدیل کنند.

سخنگوی صنعت آب کشور توضیح داد: میزان صرفه‌جویی یا افزایش بهره‌وری پس از طی فرآیند صحت‌سنجی و تأیید بر اساس استاندارد‌های تعیین‌شده، قابلیت تبدیل شدن به منابع مالی و معامله در بازار را خواهد داشت؛ بنابراین برای اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی، انگیزه اقتصادی ایجاد می‌شود.

او  با اشاره به تعیین استاندارد مصرف برای بخش‌های مختلف گفت: مصرف‌کنندگان آب شرب، کشاورزی و صنعت تا زمانی که در محدوده استاندارد تعیین‌شده مصرف کنند، مشمول این سازوکار نخواهند شد؛ اما مصرف بالاتر از حد استاندارد باید از طریق خرید اوراق مرتبط با صرفه‌جویی آب جبران شود.

سخنگوی صنعت آب کشور همچنین درباره زمان اجرای این طرح گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، دولت موظف به راه‌اندازی بازار بهره‌وری آب شده است و متن آیین‌نامه در کمیسیون فرعی بین دستگاه‌ها مورد توافق قرار گرفته است در صورت طی مراحل باقی‌مانده، انتظار می‌رود این فرآیند طی یک تا دو ماه آینده به نتیجه برسد.

برچسب ها: بورس ایران ، صنعت آب ، وزارت نیرو
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