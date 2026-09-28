باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - این مانور با سناریوی وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری در شهرکرد و با محوریت مدیریت بحران و مسئولیت هماهنگ دستگاههای امدادی و خدماتی برگزار شد.
در این مانور که در محل پایگاه هوایی هلالاحمر رحمتآباد شهرکرد برگزار شد، نیروهای عملیاتی با اجرای سناریوهای مختلف از جمله عملیات آواربرداری، جستوجو و نجات در ساختمانهای تخریبشده، نجات در ارتفاع، حریق تانکر سوخت و نشت مواد قابل اشتعال، تصادف خودرو و رهاسازی مصدوم، حریق انبار استاتیک و آبگرفتگی معابر و ساختمانها میزان آمادگی خود را مورد ارزیابی قرار دادند.
همچنین در این رزمایش، سیستم فرماندهی حادثه (ICS) با هدف ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف از جمله عملیات، ایمنی، ارتباطات، اطلاعات عمومی، پشتیبانی و تدارکات به اجرا درآمد.
این مانور با مشارکت و حضور دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی از جمله آتشنشانی، هلالاحمر، اورژانس، شهرداری، شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و شرکت نفت برگزار شد و بر اهمیت مدیریت بحران، همدلی و آمادگی برای نجات جان شهروندان در شرایط اضطراری تأکید داشت.
هدف اصلی این مانور، افزایش هماهنگی، سرعت عمل و آمادگی نیروهای عملیاتی برای واکنش مؤثر در زمان وقوع حوادث و بحرانهای احتمالی عنوان شد.