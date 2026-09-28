باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - منابع نزدیک به شبکه آی۲۴نیوز اعلام کردند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مقامات این رژیم دستور داده است اتهامات علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه درباره سیاست‌های آنکارا در قبال کرد‌های ترکیه و حمایت مالی ادعایی از حماس را برای ارائه به دیوان کیفری بین‌المللی آماده کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو از یک تیم بین‌نهادی خواسته است اتهامات علیه اردوغان را درباره اقدامات دولت ترکیه در قبال جمعیت کرد این کشور و همچنین ادعای تأمین مالی جنبش فلسطینی حماس از سوی آنکارا جمع‌آوری و تدوین کند.

آی۲۴نیوز اعلام کرد این دستور پس از آن صادر شده است که اردوغان گفت قصد دارد از پلیس بین‌الملل (اینترپل) بخواهد حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کند.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی ممکن است پرونده را مستقیماً از طرف خود در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح کند یا از کشور دیگری به عنوان واسطه استفاده کند. با این حال، نه رژیم صهیونیستی و نه ترکیه عضو اساسنامه رم نیستند و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند.

دفتر نتانیاهو تاکنون درباره این گزارش اظهارنظری نکرده است.

دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه حکم بازداشت صادر کرد. رژیم صهیونیستی این اتهامات را رد کرده، اما حکم بازداشت بین‌المللی نتانیاهو همچنان برقرار است.

منبع: تاس