باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ ستاد مجتبی سلیمی سرپرست ارشد آجا در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد در نشست خبری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به اهمیت موضوع جذب و گزینش دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران نهادی نیروی انسانیمحور است و توان و اقتدار آن به نیروهای انسانی متعهد، مؤمن، باانگیزه، وفادار، علاقهمند به نظام و کشور و برخوردار از روحیه خدمت وابسته است.
او افزود: لباس ارتش صرفاً یک شغل نیست، بلکه لباسی مبتنی بر شرافت، حیثیت، اعتقاد و خدمت به کشور است و به همین دلیل، فرآیند جذب و گزینش نیروی انسانی در ارتش با حساسیت و دقت انجام میشود.
سرهنگ سلیمی با اشاره به شیوههای جذب دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش در سالهای گذشته بیان کرد: در حدود دو دهه گذشته، مبنای جذب و انتخاب دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش، کنکور سراسری بود. این شیوه از یک سو زمینه حضور دانشآموزان نخبه و دارای توان علمی را فراهم میکرد، اما از سوی دیگر، بخشی از جوانان علاقهمند به خدمت در ارتش که امکان انتخاب رشتههای مربوط را در کنکور سراسری نداشتند، از این فرصت محروم میشدند.
او ادامه داد: پس از آن، با هدف فراهم کردن امکان حضور همه علاقهمندان، کنکور اختصاصی دانشگاههای افسری ارتش در دستور کار قرار گرفت. این شیوه موجب شد درِ دانشگاههای افسری ارتش به روی جوانان علاقهمند و دلسوزی که انگیزه دفاع از کشور و خدمت در نیروهای مسلح داشتند، بازتر شود؛ اما در مقابل، امکان جذب بخشی از نخبگان علمی که از طریق کنکور سراسری اقدام میکردند، محدود شد.
سرپرست ارشد آجا در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به درخواستهای متعدد خانوادهها، جوانان و جامعه هدف، از امسال تصمیم گرفته شده است در کنار برگزاری کنکور اختصاصی دانشگاههای افسری ارتش، امکان جذب جوانان علاقهمند از طریق کنکور سراسری نیز فراهم شود.
او افزود: بر این اساس، کدرشتههای دانشگاههای افسری ارتش در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری درج خواهد شد و داوطلبان واجد شرایط میتوانند این دانشگاهها را برای ادامه تحصیل و ورود به عرصه خدمت در ارتش انتخاب کنند.
سرهنگ سلیمی با اشاره به دانشگاههای افسری ارتش اظهار کرد: چهار دانشگاه افسری رسمی ارتش شامل دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی ارتش، دانشگاه خاتمالانبیا (ص) نیروی پدافند هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نیروی دریایی ارتش، در این فرآیند قرار دارند.
او خاطرنشان کرد: داوطلبان پس از انتخاب کدرشته و تأیید شرایط اولیه، وارد فرآیند جذب و استخدام خواهند شد و علاوه بر ارزیابی علمی، مراحل مصاحبه اختصاصی، بررسی سلامت جسمی و روحی و آزمونهای ورزشی و مقاومت جسمانی را پشت سر خواهند گذاشت.
سرپرست ارشد آجا در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: علاقهمندی به خدمت در ارتش، بهتنهایی کافی نیست و داوطلب باید از نظر جسمانی، روحی و سایر شاخصهای مورد نظر نیز واجد شرایط باشد.
او ادامه داد: فردی که قصد پوشیدن لباس ارتش را دارد باید بداند که این مسیر صرفاً یک شغل و منبع درآمد نیست، بلکه عرصهای مبتنی بر عشق، علاقه، اعتقاد، مسئولیت و خدمت به کشور است. بنابراین، فرآیندهای ارزیابی و گزینش در کنار سنجش علمی داوطلبان انجام میشود.
سرهنگ سلیمی گفت: پس از انجام مراحل گزینش و اعلام نتایج، پذیرفتهشدگان وارد فرآیند آموزش خواهند شد تا پس از طی دورههای آموزشی، به عنوان افسر در بدنه ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت کنند.
او ابراز امیدواری کرد با تداوم فرآیند جذب و تربیت نیروهای جدید در کنار بازنشستگی نیروهای قدیمی، چرخه تأمین نیروی انسانی ارتش استمرار داشته باشد و این نیرو بتواند همچنان در چارچوب قانون اساسی، مأموریت خود را در حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران به انجام برساند.